Noch in diesem Jahrzehnt sollen die Euro-Banknoten ein neues Gesicht bekommen. Die EZB will die Bindung zwischen Bürgern und Scheinen vertiefen – und fragt nach

Ein Sandstrand, der Demokratie symbolisiert? Ob die EZB mit diesem Gedankengang baden geht, wird sich weisen. imago/Priller&Maug

Mit dem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission für den digitalen Euro ist die Debatte neuerlich aufgeflammt: Hat Bargeld ein Ablaufdatum? Werden elektronische Zahlungsmittel Banknoten verdrängen? Vor allem die Blauen machen beim Thema hierzulande Dampf. Sie fordern, Bargeld in der Verfassung zu verankern. FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst und Konsumentenschutzsprecher Peter Wurm warnten jüngst vor der Einführung einer Obergrenze von 5000 Euro für Barzahlungen. Das Volksbegehren "Für uneingeschränkte Bargeldzahlung" unterschrieben 530.000 Menschen.

Kein Zweifel, die Sorge, irgendwann nicht mehr mit physischem Geld bezahlen zu können, bewegt viele Bürger und Bürgerinnen. So emotional darüber diskutiert wird, so wenig Gefühle rufen bei den meisten die Scheine selbst hervor. EZB-Chefin Christine Lagarde will das ändern. "Nach 20 Jahren ist es an der Zeit, die Gestaltung unserer Banknoten unter die Lupe zu nehmen, und sie so zu gestalten, dass sich Europäerinnen und Europäer unabhängig von Alter oder Hintergrund besser mit ihnen identifizieren können." Erstmals sollen auch die Bürger mitreden können. Bis Ende August können sie online abstimmen, ob eher Flüsse, Vögel, Gebäude oder Menschen aufs Papiergeld sollen. Die Entscheidung über das neue Design soll im EZB-Rat 2024 fallen, bis 2026 wird ein Designwettbewerb ausgeschrieben. Wann die neue Serie definitiv eingeführt werden soll, ist noch offen.

Neues Gesicht

Doch brauchen die Geldscheine überhaupt ein neues Gesicht? Robert Kalina ist sich da nicht so sicher. "Sollte man die Menschen nicht befragen, ob wir das Design belassen?", stellt er in den Raum. Kalina, heute 68, hat zu den Euro-Scheinen ein spezielles Verhältnis. Er hat als "Banknotenentwerfer" bei der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) die ersten Euro-Noten designt. Kalina setzte sich 1996 gegen über 40 konkurrierende Entwürfe mit seiner Idee durch, auf jegliche Art von Porträt zu verzichten. Statt Bertha von Suttner auf dem 1000-Schilling-Schein oder Carl Ritter von Ghega auf dem 20er hielten am 1. Jänner 2002 die Österreicher Scheine mit Brücken, Toren und Fenstern in Händen. Abstrahierte Motive aus der europäischen Baugeschichte, die es so nicht gab. Keine Nationalität sollte bevorzugt werden. "Da sind alle sehr empfindlich", sagt Kalina. Im Großen und Ganzen ist es damals gelungen, niemanden zu vergrämen, Debatten gab es wohl. Beim mittlerweile der Serie entnommenen 500er-Schein beanspruchten Frankreich, Portugal und Finnland die Brücke für sich. Umgekehrt wurden im niederländischen Spijkenisse Brücken nachgebaut.

Wer weiß, was auf den Scheinen abgebildet ist? Die meisten Menschen vermutlich nicht, mutmaßt der frühere Banknotenentwerfer Robert Kalina. Dabei waren alleine in Österreich im Vorjahr geschätzte 585 Millionen Euro-Banknoten im Wert von rund 25 Milliarden Euro im Umlauf. Dazu kamen 8,5 Milliardem Münzen im Gegenwert von knapp zwei Milliarden Euro. dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Dass die Bürger mehr als 20 Jahre nach der Euro-Einführung immer noch Scheine mit seinen Design-Ideen in Händen halten, "daran gewöhnt man sich", sagt Kalina nüchtern. "Banknoten sind ein Mittel zum Zweck." Wie die Bürger das sehen, will die EZB jetzt erfragen. "Wir hören ins Volk hinein", sagt Martin Taborsky. Er ist in der OeNB für Finanzbildung zuständig – und in einem Findungsgremium der EZB zum Thema neue Banknoten.

Statt schlichter Brücken könnten sie künftig wie in der Vergangenheit bekannte Persönlichkeiten zeigen. Keine einfache Aufgabe, wie Taborsky erklärt. "Vor 30 Jahren hätte man gesagt: Sechs Scheine, wir bilden drei Frauen und drei Männer ab. Heute ist das – Stichwort Diversität – nicht mehr so einfach." Auch die Frage, wie man europäische Werte darstellt, ist nicht trivial. In der EZB-Umfrage wird etwa vorgeschlagen, einen Sandstrand zur Illustration von Demokratie abzubilden ("Den Strand gibt es nur dank der vielen Sandkörner"). Eines steht schon fest: Die Größe der Scheine wird sich nicht ändern. Aber möglicherweise wird an der Farbpalette etwas gedreht. "Momentan denkt man darüber nach, ob wir den 5er etwas fröhlicher machen", sagt Martin Taborsky. Nicht mehr so steingrau.

Wäre lila eine Option? Die Farbe ist mit der Abschaffung des 500ers wieder frei. Dem ehemaligen Notenbankentwerfer Kalina gefällt die Idee. Viel Gestaltungsfreiheit im Konkreten bliebe den Banknotenentwerfern ohnehin nicht, sagt er. Ein ganzes Buch mit Vorlagen habe er bekommen. Fast jeder Quadratzentimeter sei mit Sicherheitsmerkmalen belegt. Das räumt auch Martin Taborsky ein: "Das Komplizierte ist die Verheiratung von Design und Sicherheitsmerkmalen." Auch über Letzteres werde ständig nachgedacht, so auch jetzt. Die Wertzahl im Farbbalken etwa, die jeden Schein ziert, könnte künftig vielleicht ein zwinkerndes Auge sein. (Regina Bruckner, 24.7.2023)