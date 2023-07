In ihrer bald 248-jährigen Geschichte wurde die US-Navy stets von Männern geleitet. Geht es nach Präsident Joe Biden, soll dies nun ein Ende haben: Er hat Lisa Franchetti für die Spitze der Marine nominiert.

Lisa Franchetti soll als erste Frau die US-Marine leiten. AP/Jim Cleveland

Diese Wahl kommt für Experten überraschend, auch wenn die aktuelle Vizechefin der Navy zum engeren Favoritenkreis zählte. Erwartet wurde aber Samuel Paparo als Nachfolger des bald in Pension gehenden Michael Gilday. Verteidigungsminister Lloyd Austin schlug den Kommandanten der Pazifikflotte auch vor, doch Biden setzte sich darüber hinweg.

Mehrere Premieren

Die Wahl der 59-Jährigen, die vom Senat noch bestätigt werden muss, wäre die nächste historische Premiere im Verteidigungsbereich unter Präsident Biden. Seit seiner Anfang Jänner 2021 begonnenen Amtszeit im Weißen Haus haben die USA mit Lloyd Austin ihren ersten schwarzen Verteidigungsminister erhalten, mit Christine Wormuth die erste Frau als Unterstaatssekretärin im Verteidigungsministerium, außerdem dürften die zwei ranghöchsten Personen im Pentagon bald beide schwarze Männer sein.

Verteidigungsminister Lloyd erklärte, er sei stolz darauf, Franchetti als erste Frau für die Spitze der US-Navy zu nominieren: "Sie wird uns alle weiterhin in­spirieren." Blickt man auf ihre Vita, so wird klar, was er meint. Immer wenn mehr Rechte für Frauen in der Navy erkämpft wurden, war Franchetti nicht weit weg. So wie in den 1990ern, als Frauen erlaubt wurde, auf Kriegsschiffen zu dienen.

Seit 2022 Vizechefin der Navy

In ihren mittlerweile 38 Jahren bei der Marine war sie auf mehreren ­Zerstörern tätig, kommandierte sie schließlich selbst, bis sie die Leitung diverser Flotten übernahm. Sie wurde zur zweiten Frau überhaupt, die in den USA zum Vier-Sterne-Admiral befördert wurde. Seit 2. September 2022 ist Franchetti, die verheiratet ist und ein Kind hat, Vizechefin der Marine.

Nun erklimmt sie auch die letzte Stufe in der Navy-Karriere­leiter – wobei sie darauf möglicherweise noch etwas warten muss. Personalbesetzungen wie diese müssen nämlich einstimmig im Senat bestätigt werden. Das aber verhindert aktuell der Republikaner Tommy Tuberville. Der Politneuling, der als Trump-Fan gilt, blockiert die Bestätigung von Militärpersonalien, mittlerweile mehrere Hundert. Damit protestiert er dagegen, dass das Pentagon ­Angehörigen des US-Militärs die Kosten für Reisen zu Abtreibungskliniken erstattet. Doch man kann davon ausgehen, dass auch er Lisa Franchetti auf Dauer nicht aufhalten kann. (Kim Son Hoang, 23.7.2023)