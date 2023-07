Am Sonntag postete Ö1-Journalistin Nadja Hahn auf Twitter mit einem Foto von zahlreichen Quallen in der Wiener Donau und fragte ihre Follower prompt: "Ist das Normal?" Die Journalistin rudere schon seit Jahren, habe aber noch nie so viele Quallen im Kuchelauer Hafen gesichtet.

Die Häufung der Quallen in der Donau hänge laut Wiener Magistrat mit den steigenden Temperaturen zusammen. APA/TOBIAS STEINMAURER

Die Häufung der Tiere sei ein Zeichen für "hohe Wasserqualutät", wird Gerald Loew, Chef der für Gewässer zuständigen Magistratsabteilung 45, in der Tageszeitung "Kurier" zitiert. Dem Bericht zufolge haben mehrere Ruderer von Quallensichtungen gesprochen. Das Auftreten der Süßwasserquallen hänge mit steigenden Wassertemperaturen zusammen, wird Loew zitiert. Zuletzt habe es in den Jahren 2020 und 2021 Ansammlungen von Quallen gegeben.

Schwimmerinnen und Schwimmer sollten sich laut Loew keine Sorgen machen. Die Tiere sind demnach ungefährlich, es handle sich lediglich um ein "faszinierendes Naturschauspiel". (wisa, 23.7.2023)