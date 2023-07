Das Tauziehen um die Verlängerung des russisch-ukrainischen Getreideabkommens unterscheidet sich grundsätzlich nicht von anderen geschäftlichen Verhandlungen: Beide Seiten haben ein Interesse an einem Deal, aber streiten über die Konditionen. Russland strebt nach einer Lockerung der westlichen Sanktionen, die EU und die USA wollen möglichst wenig am Sanktionsregime ändern.

Wenn auf der einen Seite allerdings ein Verbrecher wie Wladimir Putin sitzt, dann erhalten solche Gespräche eine besondere Note. Dann wird Gewalt nicht nur angedroht, dann wird sie auch mit ungehemmter Brutalität ausgeübt. Die jüngsten russischen Raketenangriffe auf Odessa und andere ukrainische Hafenstädte, die neben Hafeneinrichtungen nun auch Kulturgüter treffen, sind Putins Version des abgeschnittenen Pferdekopfes aus Mario Puzos Der Pate, mit dem ein renitenter Hollywoodproduzent gefügig gemacht werden soll.

Auf die Probe stellen

Wie verhandelt man unter diesen Bedingungen? Die wirksamste Methode wäre es, Putins Entschlossenheit auf die Probe zu stellen. Würde er wirklich ein Frachtschiff eines Drittstaates angreifen, das bloß Getreide transportieren soll? Doch kein Staat und kein Unternehmen sind bereit, ihre Schiffe und Mannschaften diesem Risiko auszusetzen. Und jede Form des Schutzes durch die Nato, was möglicherweise vom Nato-Ukraine-Rat am Mittwoch diskutiert werden wird, würde eine gefährliche Eskalation des Konflikts mit sich bringen.

Das Schiff TQ Samsun legte in Odessa ab, kurz bevor der Getreidedeal mit Russland zu Ende ging. EPA/SEDAT SUNA

Also bleibt nur – wie in allen Verhandlungen – das Ringen um Zugeständnisse. Putins Position ist dabei nicht besonders stark, denn das Ende der Getreidelieferungen trifft zahlreiche Staaten, auf deren Wohlwollen der Kreml angewiesen ist – darunter auch China, der wichtigste Verbündete. Sie spüren bereits die wieder gestiegenen Nahrungsmittelpreise. Und Putin brüskiert den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der das Abkommen einst vermittelt hat. Moskaus Hungerwaffe wird so zum Bumerang.

Stärke beweisen

Aber für Putin dürfte die innenpolitische Wirkung wichtiger sein als die internationale Diplomatie. Sein Ansehen ist seit der abgebrochenen Wagner-Meuterei angeknackst, er will nun Stärke beweisen.

Um die Getreideblockade zu beenden, müssen der Westen und die Ukraine daher Putin ein halbwegs gesichtswahrendes Ergebnis erlauben, ohne dass es so aussieht, als würden sie der Erpressung nachgeben. Das ist eine schwierige Herausforderung, das kann dauern.

Auswirkungen halten sich in Grenzen

Die Auswirkungen auf die globale Lebensmittelversorgung dürften sich dennoch in Grenzen halten. Die Welt hat sich auf dieses Szenario eingestellt, es gibt zahlreiche alternative Quellen, und selbst unter dem Abkommen ist deutlich weniger Getreide aus der Ukraine exportiert worden als vor dem Krieg. Gerade die geringere Dringlichkeit kann dazu beitragen, dass sich die Verhandlungen in die Länge ziehen.

Russlands Verhalten ist letztlich ein Zeichen der hohen Nervosität angesichts des Kriegsverlaufs. Solange die russische Armee die ukrainische Offensive aufhalten kann, wird der Kreml auf allen Ebenen Druck auf Kiew ausüben. Ein militärischer Durchbruch der Ukraine könnte auch Bewegung in den Getreidekonflikt bringen – in welche Richtung auch immer. Die Hungerwaffe ist jedenfalls stumpfer als die unzähligen Panzer und Geschoße an der Front. (Eric Frey, 24.7.2023)