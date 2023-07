NGOs üben Kritik an der Zusammenarbeit mit undemokratischen Regimen. Brüssel wird dabei jedoch von der Sorge mancher Staaten am Mittelmeer vor dem wirtschaftlichen Kollaps angetrieben

Das fast gleichzeitig aufgetauchte Video wirkte wie ein vernichtender Kommentar zum Auftritt der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an der Seite ihres Gastgebers, des tunesischen Präsidenten Kais Saied: "Das ist eine Investition in unseren gemeinsamen Wohlstand, in die Stabilität und in zukünftige Generationen", sagte sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Tunis vor wenigen Tagen. Das erwähnte Video hingegen stammte aus der unbewohnten militarisierten Pufferzone auf der tunesischen Seite der Grenze zu Libyen und zeigte eine Gruppe von gestrandeten Migranten und Migrantinnen aus Subsahara-Afrika. Sie seien von tunesischen Sicherheitskräften hingebracht worden, geprügelt und ausgesetzt, ohne Wasser und Lebensmittel, berichteten sie.

Die tunesische Küstenwache stoppt ein Boot voller Migranten. Künftig soll sie das noch gründlicher machen. AP/STR

Von der Leyens "zukünftige Generationen" blenden diese Menschen aus: Da gibt es nichts zu beschönigen am Memorandum of Understanding zwischen der EU und Tunesien, dessen Präsident bei dieser Gelegenheit die "unbegrenzte Großzügigkeit" der tunesischen Bevölkerung gegenüber den Migranten lobte. In Sfax war es zuvor zu Auseinandersetzungen gekommen, sie endeten in kollektiver Gewalt gegen Schwarze. Die Polizei sammelte sie ein und brachte sie an die Grenze.

Das Mittelmeer als Massengrab

Wie viele wo festsitzen, wie sie enden, weiß niemand genau, auch nicht, wie viele auf dem Weg umkommen, schon bevor sie Tunesien erreichen. Das Entsetzen in Europa wächst, je näher uns das Sterben geografisch kommt. Der Gedanke verstört, dass das Mittelmeer ein Massengrab ist. Deshalb sollen die Menschen es gar nicht erst erreichen. Wenn sich Tunesier auf diesen Weg begeben und es bis in die EU schaffen – bei uns ebenso Migranten wie die aus der Subsahara bei ihnen –, dann soll Tunesien sie wieder zurücknehmen.

Außer es sind jene, die wir hier brauchen: Von der Leyen kündigte eine "talent partnership" an, als Teil der "strategischen und umfassenden Partnerschaft" mit Tunesien. Wert: eine Milliarde Euro, davon 100 Millionen für die Migrationszusammenarbeit.

Menschenrechtsorganisationen, die dieses Vorgehen nicht als zynisch bezeichnen würden, trügen ihre Namen zu Unrecht. Der Fall Tunesien ist besonders irritierend. Der autokratische Präsident, der die Reste der – zugegebenermaßen dysfunktionalen – tunesischen Demokratie zu Grabe getragen hat, hat aktiv gegen Migranten und Migrantinnen gehetzt. Seine Worte könnte man einem x-beliebigen europäischen Rechtspolitiker in den Mund legen: "Sie verändern die Demografie, sie bringen Kriminalität und kulturfremde Gewalt zu uns."

Die Welt von 2023

Aber warum bezeichnet die EU-Kommission so jemanden als Partner? Haben wir uns wirklich von jeglicher Idee einer europäischen normativen – auf die Entwicklung von Menschenrechten und Demokratie zielenden – Zusammenarbeit mit unseren "Nachbarn" im Mittelmeerraum verabschiedet? 2011, dem Jahr der arabischen Revolten, waren die Hoffnungen und die Ansprüche an die Zukunft groß. Zwölf Jahre später, drei nach Ausbruch der Covid-Pandemie und eineinhalb nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, schaut die Welt tatsächlich ganz anders aus.

Staaten wie Tunesien sind vom wirtschaftlichen Kollaps bedroht. Wer meint, der Staatsbankrott wäre die adäquate Bestrafung des Systems Saied, der denkt nicht das Schicksal der dort lebenden Menschen mit, auch nicht das der dort gestrandeten Migranten und Migrantinnen. Auch bei wirtschaftlich angeschlagenen Riesen wie der Türkei steigt mit der Not der einheimischen Bevölkerung die Wut gegen Zugezogene. In manchen türkischen Ortschaften wurden vor ein paar Tagen Schilder mit arabischer Schrift und Namen heruntergerissen. Im Libanon gibt es, trotz der gemeinsamen historischen Vergangenheit, wachsende Ressentiments gegen syrische Flüchtlinge. Die Lager sind voll, die internationalen Hilfsgelder bleiben aus. Davon ist aktuell zum Beispiel auch Jordanien betroffen.

Konzepte politisch nicht umsetzbar

Vor der Problematik, dass gerade täglich Menschen, um ihr blankes Leben zu retten, aus dem Sudan nach Ägypten strömen, in ein Land, das selbst wirtschaftlich am Abgrund steht, verschließen wir lieber die Augen. Die Menschenrechtler und die Migrationsexpertinnen hätten vielleicht Konzepte, was Europa tun könnte: Organisation von Fluchtrouten, Aufnahme von soundso vielen Menschen: Sie sind politisch nicht durchsetzbar.

Wir sind im Notfallmodus, angetrieben von der Angst, dass es schlimmer kommt, für diese Staaten und damit für uns. Nicht umsonst bemüht sich die EU wieder um einen Modus Vivendi mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Niemand käme auf die Idee, den Dialog mit Ägyptens Abdelfattah al-Sisi, in der Autokratenskala ganz oben, abzubrechen. Warum? Ägypten hat eine Bevölkerung von etwa 113 Millionen Menschen. (Gudrun Harrer, 24.7.2023)