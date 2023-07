Der Spitzenkandidat der Konservativen Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo könnte neuer Premierminister Spaniens werden. AP/Manu Fernandez

Madrid – Spanien wählt am heutigen Sonntag ein neues Parlament. Umfragen prognostizieren eine Niederlage für die linke Minderheitsregierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez (PSOE). Die konservative Volkspartei (PP) dürfte in dem Land mit rund 47 Millionen Einwohnern stärkste Kraft werden, die absolute Mehrheit aber verfehlen. Ihr Spitzenkandidat Alberto Núñez Feijóo wäre dann zur Regierungsbildung auf die rechtsextreme Populistenpartei Vox angewiesen.

Bereits im Laufe des Tages zeichnete sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters eine etwas höhere Beteiligung als beim letzten Urnengang im Jahr 2019 ab. Laut dem Innenministerium lag die Wahlbeteiligung am Sonntag gegen 14 Uhr (MESZ) bei rund 40,5 Prozent. Bei den Wahlen im November 2019 waren es um diese Uhrzeit nur 37,9 Prozent.

Die Wahllokale schließen um 20 Uhr MESZ, auf den Kanarischen Inseln um 21 MESZ. Insgesamt 37,5 Millionen Spanierinnen und Spanier waren zur Wahl von 350 Abgeordneten aufgerufen. 1,6 Millionen wählen zum ersten Mal. Angaben des Meinungsforschungsinstituts Gesop vom Freitag zufolge waren Feijóos PP mit 32,7 Prozent der Stimmen der Wahlsieg vorausgesagt worden, die Sozialisten (PSOE) von Premier Sánchez kamen demnach auf 28,5 Prozent.

Neuwahlen zur Urlaubszeit

Regieren würde Feijóo am liebsten alleine. Aber keine einzige Umfrage sagte der PP mehr als 156 Sitze in einem Kongress voraus, in dem die absolute Mehrheit bei 176 Sitzen liegt. Feijóo wäre dann zur Regierungsbildung auf die rechtsextreme Populistenpartei Vox angewiesen.

Im Vorfeld der Wahl wurde klar, dass alles vom großen Heer der Unentschlossenen abhängen würde, das immerhin 15,2 Prozent der Wahlberechtigten ausmacht. Aber auch von der Wahlbeteiligung. Vor allem die niedrige Teilnahme an den landesweiten Kommunalwahlen und den insgesamt zwölf Regionalwahlen Ende Mai war laut Experten Schuld am Wahldebakel der Sozialisten.

Um so mehr verwunderte es auch, dass Spaniens sozialistischer Regierungschef in einer Art Flucht nach vorne die Neuwahlen ausgerechnet auf den 23. Juli vorzog. Eigentlich befindet sich das Land nämlich zu dieser Zeit im Ferien- und nicht im Wahlmodus. Hunderttausende Spanierinnen und Spanier sind bereits an den Mittelmeerküsten des Landes und genießen ihren Urlaub.

Angst vor Rechtsruck

Besonders umstritten ist die rechtsextreme Partei Vox. Sie will illegal eingewanderte Migranten ausweisen und unter anderem Gesetze zu Transgender-Rechten, Abtreibung und Tierrechten aufheben. Zudem will die von dem baskischen Politiker Santiago Abascal geführte Partei die von Sánchez geförderten Klimaschutzmaßnahmen zurückdrehen. Eine Regierung unter Führung der PP könnte auch bei Sozial-, Steuer- und Wirtschaftspolitik andere Wege gehen: Feijóo plant, Steuern für Geringverdiener zu senken und zugleich eine kürzlich eingeführte Vermögenssteuer abzuschaffen. Zudem will er die Industrie ankurbeln. Die Wahlen fallen in eine heikle politische Phase, in der Spanien gerade erst die halbjährliche rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernommen hat.

Im Jahr 2018 war Sánchez der erste Politiker in Spanien, der eine amtierende Regierung durch einen Misstrauensantrag stürzte. Später übernahm er das Amt des Ministerpräsidenten von seinem konservativen Vorgänger Mariano Rajoy und gewann anschließend zwei Neuwahlen. Sollte der gebürtige Galicier Feijóo nun Sánchez ablösen, könnte er in die Fußstapfen der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treten. Der Chefin der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia war es nach den Wahlen im September gelungen, ein im Ausland kritisch beäugtes Rechtsbündnis zu schmieden. (APA, red, 23.7.2023)