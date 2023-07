Die Spaso-Preobraschenskyj-Kathedrale in der südukrainischen Hafenstadt Odessa wurde Opfer einer weiteren russischen Attacke. AP/Jae C. Hong

Einmal mehr gab es am Wochenende russische Luftangriffe auf die südukrainische Metropole Odessa. Seit Moskau am vergangenen Montag das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer beendet hatte, wurden Odessa und andere Hafenstädte fast täglich mit Raketen und Drohnen attackiert. In der Nacht auf Sonntag wurde dabei ein Mensch getötet, 22 weitere, darunter vier Kinder, wurden verletzt.

Mehrere Wohngebäude sowie die größte orthodoxe Kirche der Stadt, die Spaso-Preobraschenskyj-Kathedrale, wurden schwer beschädigt. Russland bestreitet allerdings, die Kathedrale getroffen zu haben, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Diese sei vermutlich von einer ukrainischen Luftabwehrrakete beschädigt worden, hieß es im Verteidigungsministerium in Moskau: Alle Angriffsziele hätten sich "in sicherer Entfernung" von der Kirche befunden. Noch in der Nacht machten sich zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner trotz Ausgangssperre auf den Weg, um beim Löschen des brennenden Gotteshauses mitzuhelfen.

Von Moskau losgesagt

Laut Kathpress teilte die örtliche Diözese der Ukrainischen Orthodoxen Kirche mit, eine Rakete habe den Hauptaltar getroffen. Ein Wachmann wurde demnach verletzt in eine Klinik gebracht. Auf Bildern war zu sehen, dass die Decke der Kathedrale eingestürzt ist. Die Diözese verurteilte "die Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine, diesen Terrorakt gegen das Hauptheiligtum und das geistige Zentrum der Stadt Odessa".

Das Oberhaupt der Kirche, Metropolit Onufri, äußerte seine tiefe Trauer über "den weiteren feindlichen Angriff auf die Stadt Odessa": "Wer in den Himmel zielt, trifft letztlich sich selbst", betonte er. Aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte sich die ukrainische Kirche im Mai 2022 vom Moskauer Patriarchat losgesagt und sich für unabhängig erklärt.

Tägliches Ritual

Kurz vor ein Uhr morgens sei der erste Luftalarm ausgelöst worden, berichtete STANDARD-Korrespondent Klaus Stimeder bereits Sonntagfrüh aus Odessa – gefolgt von einem mittlerweile täglichen Ritual: "Zuerst das Checken der offiziellen Telegram-Kanäle, die Informationen über die Gefahr verbreiten." Die vom Schwarzen oder vom Kaspischen Meer sowie von der Krim abgefeuerten Marschflugkörper seien da oft nur Sekunden zuvor aufgestiegen.

Je nach Gefahrenlage gelte es dann, rasch die bestmögliche Zuflucht zu suchen. "Optimal: in Kellern oder sonstigen unterirdischen Strukturen. Suboptimal, aber aufgrund der Uhrzeit der Angriffe üblicher: an jenen Orten in den eigenen vier Wänden, die auf allen Seiten von Mauern umgeben und fensterlos sind."

Noch "einige Monate"

Die Angriffe auf Odessa hat Moskau als Vergeltung für einen Angriff auf die Krim-Brücke bezeichnet, die Russland mit der 2014 annektierten Schwarzmeerhalbinsel verbindet. Kiew hat diesen aber nicht für sich reklamiert und nun seinerseits Konsequenzen angekündigt: Es werde "definitiv eine Vergeltung an den russischen Terroristen für Odessa geben", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

US-Außenminister Antony Blinken sagte am Sonntag in einem Interview für CNN, die ukrainische Gegenoffensive werde wohl noch "einige Monate" dauern. Es seien aber bereits "etwa 50 Prozent" des von Russland besetzten Territoriums zurückerobert worden. (schub, sjk, APA, Reuters, 23.7.2023)