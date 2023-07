Auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos wurden am Sonntag zehntausende Menschen aufgrund eines Waldbrandes in Sicherheit gebracht. Insgesamt seien etwa 19.000 Personen aus ihren Häusern und Hotels gebracht worden. Der Reisekonzern Tui kündigte an, alle Reisen zur Insel seien bis einschließlich Dienstag gestrichen. Derzeit sollen sich etwa 39.000 Tui-Gäste auf Rhodos befinden. Der Verbraucherschutzverein (VSV) gibt Tipps, was betroffene Urlauberinnen und Urlauber nun beachten müssen.

Reiseveranstalter müssen Hilfe leisten

Veranstalter einer Pauschalreise trifft demnach eine Beistandspflicht. Das bedeutet, dass Hilfe bei Evakuierungen, der Beschaffung von Ersatzquartieren oder der Organisation von Ersatzflügen geleistet werden muss. Sofern ein Rückflug zum vereinbarten Termin nicht möglich ist, müsse der Veranstalter ein Quartier für maximal drei Nächte zur Verfügung stellen. Dabei dürfe kein zusätzliches Entgelt verlangt werden.

Aufgrund von Waldbränden auf Rhodos mussten am Sonntag Zehntausende Menschen evakuiert werden, darunter auch viele Urlauberinnen und Urlauber. AP/Argyris Mantikos

Einen Anspruch auf Schadenersatz, wenn beispielsweise Gepäck verloren geht oder aufgrund des nicht stattgefundenen Urlaubs, bestehe nicht, heißt es in einer Aussendung des VSV am Sonntag. Immerhin treffe den Reiseveranstalter an den Waldbränden keine Schuld. Allerdings können nach der Rückkehr Ansprüche auf Preisminderung geltend gemacht werden, so der Verbraucherschutzverein.

Urlauberinnen und Urlauber, die eine Reise in die betroffenen Gebiete gebucht haben, könnten zudem wegen "Wegfalles der Geschäftsgrundlage" ihren Rücktritt vom Pauschalreisevertrag erklären. Alternativ könne man ein Umbuchungsangebot annehmen, wenn der Veranstalter ein solches vorschlägt.

Kein Anspruch bei Individualreisen

Wer seine Reise selbst organisiert, also Flug und Unterkunft getrennt gebucht hat, hat keinen Anspruch auf Unterstützung durch einen Reiseveranstalter. In diesem Fall kann man sich nicht auf das Pauschalreisegesetz berufen. Was betroffene Reisende aus Österreich angeht, so hieß es vom heimischen Außenministerium am Sonntagnachmittag, dass sich nach aktuellem Wissensstand weniger als 15 Personen noch in Regionen mit akuter Brandgefahr befinden und auf eine Evakuierung warten. "Die österreichische Botschaft in Athen und das Honorarkonsulat in Rhodos stehen mit rund 70 betroffenen Österreicher:innen in Kontakt, die bereits von den griechischen Einsatzteams aus den akuten Brandgebieten evakuiert werden konnten", informierte das Ministerium. Die Lage auf Rhodos bzw. in ganz Griechenland werde mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet, Länderinformationen auf der Website laufend aktualisiert. Betroffene Personen können sich jederzeit an das österreichische Außenministerium oder die Botschaft in Athen wenden. (red/APA, 23.7.2023)