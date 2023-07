Österreicher soll nicht Teil von Thomas Tuchels Plänen sein, in Dortmund wäre er offenbar sehr willkommen

Marcel Sabitzer (l.) sieht bei Bayern München kein Land mehr – auch wegen Neuzugang Konrad Laimer. AFP/CHRISTOF STACHE

München – Ein Wechsel von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund rückt übereinstimmenden Medienberichten zufolge näher. Wie die "Bild", "Sky" und der "Kicker" am Sonntagabend vermeldeten, laufen derzeit zwar noch die Verhandlungen zwischen den Teams. Der 29-Jährige soll dem BVB jedoch bereits zugesagt haben. Sabitzer war zuletzt von den Bayern an Manchester United verliehen und besitzt in München noch einen Vertrag bis 2025.

Am Sonntag war Sabitzer noch bei der Team-Präsentation des FC Bayern für die kommende Saison dabei. Dass er an diesem Montag mit der Mannschaft die Reise nach Asien antritt, scheint indes fraglich. Sabitzer soll in den sportlichen Planungen von Thomas Tuchel für die neue Saison keine Rolle spielen, mit dem neu verpflichteten Landsmann Konrad Laimer hat er zudem weitere Konkurrenz bekommen.

In Dortmund könnte er die Lücke füllen, die nach dem Wechsel des Engländers Jude Bellingham zu Real Madrid entstanden ist. Als Ablöse sind 15 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen im Gespräch. Sabitzer soll den Berichten zufolge auch Angebote aus England und Italien vorliegen haben. (APA, 23.7.2023)