Rhodos – Nach der Evakuierung von knapp 20.000 Touristen und Einheimischen wüten die Feuer im Südosten der griechischen Ferieninsel Rhodos weiter. Schon seit gut einer Woche lodern die Waldbrände, die am Wochenende außer Kontrolle geraten sind. Mit dem ersten Tageslicht sollten am Montagmorgen abermals Löschflugzeuge und Hubschrauber rund um die Ortschaft Laerma eingesetzt werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

In der Nacht kämpften hunderte Feuerwehrleute dagegen, dass die Flammen auf weitere Dörfer und Ortschaften übergriffen, wie der Fernsehsender ERT berichtete. Im Einsatz waren auf Rhodos am Sonntag zehn Löschflugzeuge und acht Hubschrauber. Darunter auch zwei Flugzeuge aus Frankreich, zwei aus der Türkei, eins aus Kroatien sowie ein Hubschrauber aus Jordanien, wie die Feuerwehr mitteilte. Trockenheit in Verbindung mit hohen Temperaturen und Wind sorgt dafür, dass sich das Feuer ausbreitet.

Auf Korfu wurden in der Nacht auf Montag Menschen von der beliebten Ferienortschaft Nisaki evakuiert. Julia Dzhyzhevska via REUTERS

Großbrände auf Evia und Peloponnes

Nicht nur auf den Inseln Rhodos und Korfu, auch in zahlreichen anderen griechischen Regionen sind nach langer Trockenheit Großbrände ausgebrochen. Auf Korfu begann in der Nacht zum Montag die Evakuierung der beliebten Ferienortschaft Nisaki. Boote der Küstenwache brachten rund 1.000 Urlauber und Einwohner in Sicherheit, wie ERT berichtete.

Auch auf der Insel Evia, bei Karystos und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egion wurden am Montagmorgen große Brände gemeldet. Auch dort wurden zahlreiche Dörfer evakuiert. Niemand sei bislang verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit.

Am Montag sollen wieder Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt werden. sotos_arf via REUTERS/Instagram

Weitere Touristen angereist

Was betroffene Reisende aus Österreich betrifft, so hieß es vom heimischen Außenministerium am Sonntagnachmittag, dass sich nach aktuellem Wissensstand weniger als 15 Personen noch in Regionen mit akuter Brandgefahr befinden und auf eine Evakuierung warten. "Die österreichische Botschaft in Athen und das Honorarkonsulat in Rhodos stehen mit rund 70 betroffenen Österreicher:innen in Kontakt, die bereits von den griechischen Einsatzteams aus den akuten Brandgebieten evakuiert werden konnten", informierte das Ministerium.

Die Lage auf Rhodos beziehungsweise in ganz Griechenland werde mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet, Länderinformationen auf der Website laufend aktualisiert. Betroffene Personen können sich jederzeit an das österreichische Außenministerium oder die Botschaft in Athen wenden.

Tausende Touristen, die am Samstag wegen der starken Rauchbildung und der immer näher kommenden Flammen ihre Hotels rund um das beliebte Ferienstädtchen Lindos verlassen mussten, verbrachten die zweite Nacht in Sporthallen und Schulen. Viele warteten im Flughafengebäude auf die nächste Möglichkeit, um abzufliegen.

Zahlreiche Touristen verbrachten die Nacht in Sporthallen. via REUTERS/EUROKINISSI

Hotelleitung unterschätzte Situation

Einer davon ist der Österreicher Andreas Wöss, der seit Samstag am Flughafen festsitzt. Er war am Donnerstag mit seiner und einer befreundeten Familie, darunter vier Kinder, nach Rhodos geflogen. Obwohl die Waldbrände bereits seit vergangenem Dienstag wüten würden, wurden die Urlauber aus dem Mühlviertel vor der Abreise seitens des Reisebüros nicht auf die Situation aufmerksam gemacht. "Zu unserem Übel", sagt Wöss im Ö1-"Morgenjournal".

Bereits in der ersten Nacht seien erste Nebelschwaden am Himmel zu sehen gewesen. Seitens des Hotels, in dem die Familien untergebracht waren, versicherte man aber, dass es keinen Grund zur Sorge oder gar Panik geben würde, da die Nebelschwaden 50 Kilometer entfern seien. "Am Samstag war es dann schon richtig schlimm", schildert Wöss seine Erlebnisse. Dennoch habe "die Hotelleitung weiterhin darauf bestanden, dass wir absolut sicher sind".

Danach ging alles Schlag auf Schlag. Plötzlich hieß es seitens der Rezeption im Hotel, dass die Gäste dieses sofort verlassen und ihr Gepäck zurücklassen müssen. Panik sei ausgebrochen, der Rauch immer näher gekommen, sagt Wöss. Schließlich sei man zunächst zu Fuß geflüchtet und dann mit einem Bus zum Flughafen gebracht worden. "Nachher haben wir erfahren, dass unser Hotel total abgebrannt ist."

Allerdings reisten am Sonntag mit Charter- und Linienflügen trotz der Brände weitere Touristen an, wie Reporter berichteten. Rund 90 Prozent der Hotels von Rhodos sind nach Aussagen von Vertretern der Kommunalbehörde unversehrt von den Bränden geblieben – die meisten von ihnen angesichts der Hauptsaison jedoch auch ausgebucht. Die Behörden sprachen von fast 20.000 Evakuierten, darunter Einheimische. Es ist eine der bisher größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte Griechenlands.

Zunehmender Wind verstärkt Brandgefahr

Unterdessen kommen neue Fragen in Zusammenhang mit der Evakuierung der Hotels im Südosten der Insel auf. Viele Touristen hatten ihre Koffer und andere Gegenstände, darunter auch Ausweispapiere, in ihren Zimmern zurückgelassen. Christos Pilatakis, ein Hoteldirektor aus der Stadt Lindos, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag, dies müsse zwischen den Reiseagenturen und den Hotels geregelt werden. Zuerst müssten die Feuerwehr und die Polizei die Rückkehr des Personals erlauben. Danach sollten die zurückgelassenen Sachen in die jeweiligen Länder der Gäste geschickt werden. Dies werde einige Tage dauern.

Im Südosten von Rhodos wird auch am Montag und Dienstag die Waldbrandgefahr sehr hoch bleiben. EPA/GIOTA LOTSARI

Die Feuerwehr warnte abermals: Die Waldbrandgefahr werde im Südosten der Insel auch am Montag und Dienstag sehr hoch bleiben. Grund sei eine Zunahme des Windes. Eine erste Hoffnung ist aber in Sicht: Kommenden Donnerstag soll die praktisch seit zwei Wochen in Griechenland andauernde Hitzewelle vorerst zu Ende gehen. Dann sollen laut Vorhersage die Thermometer wieder für die Jahreszeit normale Temperaturen um die 35 Grad erreichen – statt nun 40 Grad und mehr.

Auch in anderen Landesteilen Griechenlands soll ab Donnerstag die Hitzewelle zu Ende gehen. Die Brandgefahr bleibt jedoch vielerorts extrem hoch. Weitere Brände sind bereits ausgebrochen. So gab es am Wochenende auf der Halbinsel Peloponnes und auf der Ferieninsel Korfu mehrere Feuer, die wegen der Winde am Montag gefährliche Dimensionen erreichen könnten, wie Reporter vor Ort berichteten. (APA, red, 24.7.2023)