Überall, wo er auftaucht, sorgt der Wolf für hitzige Debatten. APA/dpa/Christian Charisius

Sorgen habe er sich gemacht über die vielen Meldungen aus Österreich: über Wolfssichtungen und Menschen, die sich nicht mehr in den Wald trauten. So erzählt es der EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius im ORF-"Morgenjournal". Dann aber habe er sich informiert. Und jetzt sei er eher verwundert: 20 Wölfe habe Österreich bisher lediglich nach Brüssel gemeldet. "In Österreich sterben mehr Menschen nach Kuhattacken als nach Begegnungen mit dem Wolf", sagte Sinkevičius. Die "Alarmstimmung" finde er "unverhältnismäßig".

Schwarz-grüner Zwist um Schutzstatus

20 Wölfe sind in Österreich offiziell nachgewiesen, zwischen 50 und 80 sind es laut Schätzungen. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will den EU-weiten Schutz lockern, zum Schutz von Herden. Leonore Gewessler hingegen, Ministerin für Klima und Umwelt, verteidigt den Schutzstatus. Die grüne Ministerin hat sich etwa gemeinsam mit elf weiteren EU-Amtskollegen in einem Brief im Februar auf EU-Ebene für den Wolf starkgemacht. In Zeiten einer Biodiversitätskrise "ist die Tendenz der Entschließung, den rechtlichen Schutz des Wolfes zu schwächen, eindeutig" abzulehnen, heißt es in dem von der Slowakei initiierten Brief.

Das EU-Recht erlaubt bereits jetzt den Abschuss von Wölfen, wenn diese zu nahe an den Menschen herankommen, sagt der EU-Kommissar. Einige Bundesländer haben so eine Ausnahme bereits: Tirol, Salzburg und Kärnten haben solche Abschussverordnungen erlassen. Dies kann nach Einschätzung von EU-Rechtsexperten möglicherweise rechtswidrig sein.

Abschüsse in Österreich

Ob die EU-Kommission ein Strafverfahren gegen Österreich plane, fragte der ORF den litauischen EU-Kommissar Sinkevičius. Darüber habe er keine Informationen, aber er verriet: Die EU-Kommission arbeite an einer Art Gebrauchsanleitung, wie sich Ausnahmeabschüsse konkret umsetzen lassen können.

Erst am vergangenen Sonntag war im Virgental in Osttirol zum ersten Mal ein Wolf nach der neuen Maßnahmenverordnung der Tiroler Landesregierung erlegt worden. Diese war seit Ende Mai in Kraft und erlischt nach dem Abschuss mit sofortiger Wirkung, teilte das Land Tirol am Sonntag in einer Aussendung mit. Damit sind in Tirol noch sechs Abschussgenehmigungen für einen Wolf aufrecht, davon vier in Osttirol. Dort wurden heuer bisher 90 Weidetiere durch Wölfe getötet, weitere 150 werden vermisst.

Tiroler Weg als "richtiger Weg"

Totschnig sagte, dass der Tiroler Weg der richtige sei: "Der Wolf verliert zunehmend die Scheu vor dem Menschen. Konflikte zwischen Mensch und Tier sind vorprogrammiert. Und es ist unsere Aufgabe, hier einzugreifen beziehungsweise Lösungen zu finden." Der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hatte erst Mitte Juli erneut auf eine Senkung des Schutzstatus auf EU-Ebene gedrängt. Es brauche ein "europaweites Management für Großraubtiere", so Mattle. "Wölfe sollten bejagt werden, und für Bären ist in dicht besiedelten Alpenländern wie Tirol kein Platz", sagte Mattle im APA-Interview. Es benötige eine "Enttabuisierung der Entnahme von Großraubtieren".

Der Umgang mit dem Wolf ist in der EU seit 30 Jahren in der sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH), die den Artenschutz gewährleisten soll, geregelt. Der Wolf ist darin als "streng zu schützende Tierart von gemeinschaftlichem Interesse" gelistet und darf damit nur in ganz wenigen Ausnahmen abgeschossen ("entnommen") werden. (red, 24.7.2023)