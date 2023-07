Die Waldbrände auf der Ferieninsel wüten weiter, zehntausende Urlaubende sitzen am Flughafen, in Sporthallen und Schulen fest. Auf welche Rechte sich Betroffene berufen können

Auf der beliebten griechischen Ferieninsel Rhodos müssen immer mehr Menschen vor den Waldbränden in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt ist mittlerweile von rund 20.000 Betroffenen die Rede, die im Laufe der letzten Tage aus ihren Häusern und Hotels evakuiert werden mussten. Vor allem unter Urlaubenden sorgt das für reichlich Unsicherheit – auch in rechtlicher Hinsicht.

Video: Flammen auf Rhodos richten schwere Schäden an AFP

Frage: Muss der Reiseveranstalter betroffenen Urlauberinnen und Urlaubern helfen?

Antwort: Wurden Flug und Unterkunft über einen einzelnen Reiseveranstalter gebucht, spricht man bekanntermaßen von einer Pauschalreise. In diesem Fall besteht eine sogenannte Beistandspflicht. Das bedeutet, dass der Reiseveranstalter Hilfe leisten muss, etwa bei der Evakuierung aus dem Hotel oder dem Finden einer Ersatzunterkunft. Wurde zudem der Rückflug verpasst, hat der Reiseveranstalter auch einen entsprechenden Ersatzflug zu organisieren.

Ist der Rückflug zum vereinbarten Termin aufgrund der Situation vor Ort nicht möglich, muss der Veranstalter eine Unterkunft bereitstellen. Drei Nächte müssen dabei kostenlos vom Veranstalter finanziert werden; ein zusätzliches Entgelt ist erst ab dann möglich.

Frage: Viele mussten ihr Gepäck im Hotel zurücklassen. Besteht für Pauschalreisende Anspruch auf Schadenersatz?

Antwort: Wer seinen Urlaub abbrechen muss und nun am Flughafen oder anderswo auf den Rückflug wartet, kann höchstens eine Preisminderung vom Reiseveranstalter einfordern. Das gilt auch für Gepäck, das im Hotel zurückgelassen oder im Zuge der Evakuierung verloren gegangen ist. Anspruch auf Schadenersatz besteht hingegen nicht, heißt es in einer Aussendung des Verbraucherschutzvereins (VSV). Da den Reiseveranstalter an den Waldbränden kein Verschulden treffe, bestehe auch kein Recht auf Schadenersatz für Sachschäden oder entgangene Urlaubsfreuden, wie es im Fachjargon heißt.

Frage: Ich bin auf Rhodos, habe meinen Urlaub aber selbst organisiert. Was kann ich tun?

Antwort: Wer seinen Flug und die Unterkunft selbst gebucht hat, hat keine vergleichbaren Ansprüche auf Hilfe des Anbieters oder Reiseveranstalters wie Pauschalreisende. Die rechtliche Grundlage dafür wäre das sogenannte Pauschalreisegesetz. Das aber gilt, wie der Name schon verrät, lediglich bei Pauschalreisen.

Ansprechpartner für betroffene Urlauberinnen und Urlauber sind in diesem Fall neben örtlichen Hilfskräften die österreichische Botschaft in Athen sowie das österreichische Außenministerium.

Frage: Ich habe einen Pauschalurlaub gebucht. Kann ich von meiner Reise zurücktreten?

Antwort: Ja. Ein kostenfreies Storno ist dann möglich, wenn aufgrund unvermeidbarer und außergewöhnlicher Umstände die Durchführung der Pauschalreise oder die Anreise zum Urlaubsort erheblich beeinträchtigt wird. Das gilt bei Naturkatastrophen wie etwa Bränden oder Überschwemmungen. Dafür braucht es laut ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner nicht einmal eine Reisewarnung des Außenministeriums.

Frage: Ich habe die Reise erst für Ende August geplant. Kann ich trotzdem kostenlos von der Reise zurücktreten?

Antwort: Dazu heißt es vonseiten des ÖAMTC: Eine kostenfreie Stornierung ist nur möglich, wenn der Urlaubsantritt und die Gefahrensituation zeitlich eng beieinander liegen und die geplante Reise genau in die betroffene Region führt. Ein Waldbrand am griechischen Festland wird zum Beispiel die Reise auf eine griechische Insel nicht erheblich beeinträchtigen. Sollte demnach der Urlaub beispielsweise erst in mehreren Wochen geplant sein, heißt es: abwarten und sich kurzfristig über die aktuelle Lage informieren. Steht der Urlaub hingegen unmittelbar bevor, sollten Pauschalreisende mit dem Reiseunternehmen Kontakt aufnehmen und gemeinsam nach Alternativen suchen.

Tausende Reisende müssen am Flughafen ausharren. Zahlreiche Flüge sind verspätet, andere gänzlich gestrichen. REUTERS/NICOLAS ECONOMOU

Frage: Ist extreme Hitze im Urlaubsland ein Stornogrund?

Antwort: Bedingt. Sollte die außergewöhnliche und extreme Hitze ein Gesundheitsrisiko darstellen, kann bei einer Pauschalreise für manche Reisende ein kostenloser Rücktritt möglich sein. Das hängt von der individuellen gesundheitlichen Situation des oder der Reisenden ab. Individualreisende wiederum können ihren separat gebuchten Flug grundsätzlich nur kostenfrei stornieren, wenn das Flughafengelände betroffen beziehungsweise eine Landung nicht möglich ist, informiert der Verkehrsklub. Ob eine Stornierung der individuell gebuchten Unterkunft möglich ist, hängt vom Recht des jeweiligen Landes ab.

Frage: Was gilt speziell für Tui-Reisende?

Antwort: Die Sprecherin des Reiseveranstalters, Patrizia Weinberger, spricht von einigen hundert betroffenen Österreicherinnen und Österreichern unter den knapp 40.000 Gästen des Konzerns auf der Insel. Am Montag und Dienstag würden leere Flugzeuge aus Innsbruck, Wien und Salzburg eingeflogen, um die Reisenden nach Hause zu bringen. Einige Urlauber würden dies allerdings nicht in Anspruch nehmen und ihren Urlaub fortsetzen wollen. Immerhin sei im Norden der Insel ein "normaler" Aufenthalt noch möglich, so Weinberger. Ab Mittwoch sollen die Flüge wieder planmäßig Richtung Rhodos unterwegs sein. Umbuchungen biete Tui zwar bis Freitag kostenlos an, von der Reise abhalten könne man die Menschen aber nicht, so Weinberger. (Nicolas Dworak, Markus Böhm, Luca Arztmann, 24.7.2023)