Viele Menschen sind derzeit von den Waldbränden betroffen. Sind Sie derzeit in Griechenland, und was können Sie von dort berichten?

20.000 Touristinnen, Touristen und Einheimische wurden bereits aus dem Südosten von Rhodos evakuiert. Die Waldbrände wüten aber weiter, und die Löschflugzeuge sind im Einsatz. Die Brände beschränken sich aber nicht nur auf Rhodos. Auch auf Korfu wurden bereits Menschen evakuiert. Auf der Insel Evia, bei Karystos und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egio wurden am Montagmorgen große Brände gemeldet. Auch dort wurden zahlreiche Menschen bereits in Sicherheit gebracht.

Urlauberinnen und Urlauber wurden auf Rhodos evakuiert. IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Die Lage auf Rhodos beziehungsweise in ganz Griechenland werde mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet, Länderinformationen auf der Website des Außenministeriums laufend aktualisiert. Betroffene Personen können sich jederzeit an das österreichische Außenministerium oder die Botschaft in Athen wenden, teilte das Ministerium mit.

Stimmen aus dem Forum

Aus der STANDARD-Community sind einige in den betroffenen Gebieten und berichten von der Situation vor Ort. "El Chó" berichtet von Rhodos:

"lev_2551" ist in Gennadi:

"Warumdasdenn?" wurde aus Lindos evakuiert:

Sind Sie derzeit in den betroffenen Gebieten?

Oder planen Sie in nächster Zeit einen Urlaub in der Region? Wie ist die Lage vor Ort? Wie nehmen Sie die Situation der Einheimischen wahr? DER STANDARD bittet seine Leserinnen und Leser, sich an die Redaktion zu wenden und zu berichten, wie die Situation in den betroffenen Gebieten ist. Posten Sie Ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Forum, oder schreiben Sie an chronik@derstandard.at. (wohl, 24.7.2023)