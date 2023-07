Der Barbie-Soundtrack und der Zuckerschock, die alten Pet Shop Boys und Nothing But Thieves, der Sommer ist ein wenig überhitzt

Der Soundtrack von "Barbie" ist die Zuckerbombe unter den Filmmusiken. AP

Barbie The Album

Ältere Liebhaber musikalischen Schrotts werden sich noch an das Lied Barbie Girl der Gruppe Aqua von 1997 erinnern. Um es möglichst ohne Emotionen zu sagen: Der alte Ohrenbohrer wirkte gegen die Glucose-Bombe, die jetzt unter der Regie von Mark Ronson, des ehemaligen Produzenten von Amy Winehouse, aufgefahren wird, wie ein knüppelharter Track aus dem Berliner Berghain. Barbie The Album fährt zwar mit beim Jungvolk beliebten Gästinnen wie Dua Lipa, Nicki Minaj, Ava Max oder Charli XCX große Namen auf. In Verbindung mit dem Film dürften die glattpolierten und seelenlosen Quietschenten- und Autotune-Lieder allerdings für eines sorgen, für Augenkrebs und Tinnitus. Der routinierte neue Song von Billie Eilish ist natürlich der Rausreisser. Der singende Ryan Gosling gibt in I'm Just Ken den Robbie Williams mit Sodbrennen.

Nicki Minaj

Pet Shop Boys - Smash (The Singles 1985 - 2020)

Mit der Überzuckerung von Popmusik kennen sich auch die Pet Shop Boys bestens aus. Musikalisch immer gleich und immer anders klingend, kann man auf den 55 allesamt klanglich restaurierten Songs Smash – The Singles 1985–2020 eines nachhören. Eine von Anfang an durchdeklinierte Band arbeitet sich von West End Girls herauf über It’s a Sin und Being Boring bis zu Love is a Bourgeois Construct an einer Form von Disco ab, die darauf abzielt, neben dem Körper auch das Gehirn zum Tanzen zu bringen. Die bittersüßen und abgeklärten Texte machten sie zum Liebling der akademischen Pophörer der 1980er- und 1990er-Jahre.

PetShopBoys Parlophone

Nothing But Thieves - Dead Club City

Die britische Band um den in die Falsetthöhe eines Prince kommenden Conor Mason hat die Wurzeln im guten alten Alternative Rock der 1990er-Jahre fast ganz gekappt. Nothing But Thieves arbeiten sich auf Dead Club City, verstärkt mit jeder Menge cheesy Soundschlieren ziehenden Synthesizern, aktuell an einem wilden Kollisionskurs von Progressive- und Soft-Rock Einflüssen und Rave-Bands aus den 1980er- und 1990er-Jahren ab. Dem überragenden Song Welcome to the DCC ist allerdings nichts Wesentliches beigestellt. Rave-Rock in zu weiten Hosen eben. Alles kommt wieder.

NBTVEVO

(schach, 25.7.2023)