Seit Jahren gibt es immer mehr Teilzeitstellen – vor allem dort, wo viele Frauen arbeiten. Getty Images/iStockphoto

Seit knapp einem Jahr arbeitet Christina P. Teilzeit bei einem Verlag. Schon mehrmals habe sie versucht, ihre Stunden aufzustocken – ohne Erfolg. Immer wieder wird sie von ihrem Arbeitgeber vertröstet. Mit ihrem Anliegen ist die 30-Jährige nicht allein: Fast ein Drittel der Teilzeitbeschäftigten möchte ihre wöchentliche Arbeitszeit erhöhen. Das zeigt eine neue Auswertung der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ). Befragt wurden rund 4.500 Beschäftigte.

Die Statistik Austria vermeldete wiederum kürzlich, dass mehr als 100.000 Teilzeitbeschäftigte gerne mehr arbeiten wollen. Insgesamt waren im ersten Quartal demnach 8,3 Prozent beziehungsweise 80.900 Frauen und 32.500 Männer unfreiwillig unterbeschäftigt. Einen weiteren Beleg dafür, dass weniger Wochenstunden nicht nur für mehr Freizeit und Erholung stehen, zeigt auch der Stepstone-Jobreport 2023. 31 Prozent der Befragten gaben an, aufgrund mangelnder Betreuungsmöglichkeiten für Kinder oder Angehörige weniger zu arbeiten, und weitere 26 Prozent seien wegen fehlenden Bedarfs ihres Arbeitgebers in Teilzeit.

Auf der anderen Seite nennen 72 Prozent der Vollzeitbeschäftigten ein nicht ausreichendes Einkommen bei weniger Wochenstunden als ausschlaggebend. Frauen stimmen dieser Aussage mit 78 Prozent eher zu als Männer (68 Prozent). Die Teuerung könnte die Situation für viele Beschäftigte noch zusätzlich verschärfen – und dem Wunsch vieler Arbeitender nach mehr Freizeit in die Quere kommen.

Keine Trendwende

"Finanziell geht es sich eigentlich nicht mehr aus", sagt Christina P. über ihren 20-Stunden-Job. Nebenbei verdient sie sich geringfügig etwas mit Yogastunden dazu, außerdem habe sie noch Ersparnisse. Weltweit ist der Anteil der Beschäftigten, die angaben, dass sie am Ende des Monats noch Geld übrig haben, von 47 Prozent im Vorjahr auf 38 Prozent gesunken. Das belegt die "Hopes and Fears Global Workforce Survey 2023" des Beraterhauses PwC, für die rund 54.000 Berufstätige in 46 Ländern befragt wurden.

Doch die Teilzeit boomt in Österreich nach wie vor. Auch entsprechende Jobangebote gibt es seit Jahren immer öfter – vor allem dort, wo viele Frauen arbeiten. "Die Firmen bieten es einerseits an, weil mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt kommen, die tendenziell noch immer öfter Familienmitglieder betreuen. Und andererseits, um dem Wunsch vieler Beschäftigter nach mehr Flexibilität gerecht zu werden", sagt Stefan Angler, Senior Economist beim Institut für Wirtschaftsforschung. "Abgesehen von Betreuungspflichten arbeiten vor allem die, die es sich leisten können, weniger", erklärt der Direktor des Instituts für Höhere Studien Holger Bonin.

Eine Trendumkehr hinsichtlich der Debatte rund um eine Arbeitszeitreduktion sehen beide daher in nächster Zeit nicht – trotz anhaltender Teuerung. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen der AK-Studie wider. Demnach haben die zwischen 1980 und 1994 geborenen Millennials den stärksten Reduktionswunsch: Sie wollen um 3,3 Stunden pro Woche weniger arbeiten, als sie es derzeit tun. "Die junge Generation ist nicht nur besser ausgebildet und gefragter, sie hat auch mehr finanzielle Sicherheit durch Erbschaften", sagt Bonin. Und auch Christina weiß: Vollzeit arbeiten, um sich etwas aufzubauen, muss sie nicht. Ihre Zukunft ist durch ein künftiges Erbe abgesichert. (dang, 25.7.2023)