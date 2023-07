Twitter wurde unbenannt – in X. Ein Buchstabe, der Musk beruflich schon lange begleitet

Der Vogel ist Geschichte, jetzt ziert ein X den Nachrichtendienst. IMAGO/Jaap Arriens

Ein Logo sagt mehr als tausend Worte, vor allem, wenn es so ikonisch und etabliert ist wie der blaue Vogel von Twitter. Seit 2006 ziert ebendieses Tier jenen Nachrichtendienst, den ein gewisser Elon Musk im Oktober 2022 gekauft hat. Nachdem der US-Unternehmer nicht nur einen Stein im Unternehmen verschoben hat, hat er jetzt auch das Logo ersetzt: durch ein X. Das sorgte im ersten Moment für viel Unverständnis, jedoch ist die Zuneigung von Musk dem Buchstaben gegenüber nicht neu.

Aus Twitter wird X

"Twitter war 17 Jahre lang relevant. Der Name, das Logo – ikonisch und der letzte wertvolle Teil, den es noch gab", schreibt der Youtuber und ehemalige Apple-Aufdecker Jon Prosser auf Twitter, falsch, X. Die Namensänderung sei eine Egosache, um Twitter seines werden zu lassen. "Elon ist halt Elon."

Ebenjener Elon hatte bereits am Sonntag eine Serie von Tweets abgeschickt, die die Namensänderung andeuteten. Man werde bald "Adieu zur Twitter-Brand und all den Vögeln" sagen müssen, war Teil der Nachricht. Montagvormittag war es dann so weit, und viele wunderten sich, auf einmal ein X statt des blauen Vogels vorzufinden.

Völlig unerwartet kam die Änderung allerdings nicht. Schon im Rahmen des Kaufs des Nachrichtendienstes sprach Musk im Oktober 2022 davon, eine "Everything App" bereitstellen zu wollen. Der Name der App: X. Ein erster Schritt wurde im April dieses Jahres gemacht, als die Firma hinter dem Service, Twitter Inc., mit X Corp. verschmolz, einer Tochterfirma der X Holdings Corp.

Faszination X

Das X begleitet Musk schon sehr lange. Die erste Firma von Musk nennt sich X.com und ist eine Onlinebank, die 1999 gegründet wurde. Damals steht eine Fusionierung mit der Softwarefirma Paypal an. Musk will den eigenen Namen behalten, doch Umfragen zeigten, dass potenzielle Kunden bei dem Namen X.com ein zwielichtiges Unternehmen mit pornografischem Hintergrund vermuteten. Somit geht man mit dem Namen Paypal. Da Musk diese Firma nicht gegründet hat, lässt er später die Statuten ändern. Ab diesem Zeitpunkt musste er als Gründer genannt werden.

Der Verkauf von Paypal im Jahr 2002 beschert Musk einen Geldregen von 180 Millionen Dollar. Diese investiert er in zwei Firmen: Tesla und Space X. Im April gründet er X.AI, eine Firma rund um das Thema künstliche Intelligenz. Was es mit dem X auf sich hat? Man weiß es nicht genau, und Musk hat dazu auch nie Stellung genommen. Es könnte eine Referenz auf seine erste Firma sein oder einfach die Faszination für den Buchstaben, die einigermaßen konstant sein berufliches Leben begleiten soll.

Die neu inszenierte Firma wird jedoch weniger mit dem neuen Logo als vielmehr mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Die Stimmung gegenüber der Plattform hat aufgrund von einigen Entscheidungen zuletzt stark gelitten. Zudem laufen die Werbekunden davon, und seit zwei Wochen hat Meta mit Threads eine direkte Konkurrenz auf dem US-Markt. (aam, 24.7.2023)