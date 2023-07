Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt. imago images/Michael Kristen

Absdorf – Eine Mutter soll am Montag in Absdorf im Bezirk Tulln ihre beiden Kinder getötet haben. Anschließend soll die 36-Jährige in Suizidabsicht mit dem Auto gegen einen Baum gefahren sein. Die Frau wurde dabei verletzt. Die Verdächtige wurde festgenommen, und das Landeskriminalamt Niederösterreich – Leib-und-Leben- sowie Tatortgruppe – ermittelt, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage.

Die Opfer sind nach Polizeiangaben sieben Monate und sieben Jahre alt. Zwei Notarzthubschrauber wurden angefordert, Reanimationsversuche schlugen aber fehl. Die Frau wurde aufgrund ihrer Verletzungen ins Spital gebracht. Ihre Blessuren sind dem Sprecher zufolge nicht lebensgefährlich. (APA, 24.7.2023)