Der einträgliche Import von Gewürzen aus Asien verhalf im ausgehenden Mittelalter nicht nur so mancher europäischen Händlerfamilie zu enormem Reichtum, die Suche nach einer schnelleren Route zu den Herkunftsländern führte letztlich auch zur Wiederentdeckung Amerikas durch Christoph Columbus. Gewürze zählen seit der Antike zu den begehrtesten Gütern und spielten zugleich eine wichtige Rolle beim Brückenschlag zwischen verschiedenen Kulturen, und zwar auch innerhalb Asiens: Forschende haben nun in Südvietnam 2.000 Jahre alte Reste von Currygewürzen entdeckt, die man davor nur aus Regionen rund um Indien kannte.

Viele Gewürze, die man aus modernen Currygerichten kennt, wurden bereits vor über 2.000 Jahren verwendet. Foto: APA/AFP/KARIM SAHIB

Kulinarische Tradition aus der Ferne

Bei der Analyse von Rückständen auf Werkzeugen zum Mahlen von Gewürzen an einer archäologischen Stätte in der Nähe des Mekongdeltas identifizierte ein Team um Weiwei Wangn von der Australian National University acht verschiedene Gewürze, die bis heute üblicherweise in südasiatischen Currys verwendet werden. Die Entdeckung deutet nach Ansicht der Wissenschafter darauf hin, dass Currygerichte schon damals aus Indien oder Indonesien in die Gegend von Südvietnam importiert worden sein könnten.

"Wir vermuten, dass südasiatische Einwanderer oder Reisende diese kulinarische Tradition vor rund 2.000 Jahren in Südostasien im Rahmen früher Handelskontakte über den Indischen Ozean hinweg mitgebracht haben", schreiben Wangn und seine Kolleginnen und Kollegen im Fachjournal "Science Advances". Zu dieser Zeit befand sich in der Region das Reich Funan, das als wichtige Handelstation zwischen Südasien und China fungierte.

Mitbringsel aus Übersee

Bei Ausgrabungen an der archäologischen Stätte Óc Eo in Südvietnam stießen die Forschenden auf eine Reihe von Platten, Stößeln und Mörsern aus der Funan-Zeit. Die Werkzeuge aus Sandstein gleichen jenen, die auch in Indien zur Herstellung von Currymischungen verwendet wurden. Vergleichbare Mahlwerkzeuge aus Stein lieferten auch andere südasiatische archäologische Stätten aus der frühgeschichtlichen Periode (von 500 v. Chr. bis 300 n. Chr.).

Bei der Analyse von Rückständen auf den Werkzeugen zum Zerkleinern und Mahlen von Nahrungsmitteln entdeckten die Forscher acht verschiedene Gewürze, die bis heute in südasiatischen Currys verwendet werden. Fotos: Wang et al.

"Wir vermutlich, dass solche Gegenstände zunächst von Migranten mitgebracht und später in Óc Eo hergestellt wurden", so die Forschenden. Was damit gemahlen wurde, enthüllte eine detaillierte Untersuchung der Oberflächen dieser Werkzeuge: Wangn und sein Team fanden 717 Stärkekörner, Pollen und andere Pflanzenreste, anhand derer sie zahlreiche importierte Currygewürze identifizieren konnten. Dazu zählten unter anderem Kurkuma aus Indien, das zu dieser Zeit in Südostasien noch weitgehend unbekannt war, sowie vier verschiedene Ingwersorten.

Intensivierte Handelskontakte

Außerdem entdeckten die Wissenschafter Gewürznelken von den Gewürzinseln in Indonesien, Zimt aus Sri Lanka und Reste der ältesten Muskatnuss, die jemals auf dem südostasiatischen Festland gefunden wurde. "Alle diese Gewürze können als Zutaten für die Zubereitung von Curry verwendet werden, und einige, wie Zimt, Muskatnuss und Gewürznelken, dürften dabei aus weit entfernten Orten in Südasien und Ostindonesien nach Óc Eo importiert worden sein", sagte Wangn.

Gerichte mit Gewürzmischungen, die auch in heutigen Currys zu finden sind, kannte man bereits von 4.000 Jahre alten Funden aus dem heutigen Pakistan. Den Weg nach Südostasien haben diese Gerichte aber erst gut 2.000 Jahre später gefunden, wie die aktuellen Funde zeigten. "In Anbetracht der nun gefundenen Gewürzreste in Verbindung mit den indischen Zubereitungswerkzeugen vermuten wir, dass die ersten Curryrezepte nach Südostasien kamen, als sich die Handelskontakte in dieser Region in den ersten Jahrhunderten n. Chr. intensiviert haben", schließen die Wissenschafter. (tberg, 24.7.2023)