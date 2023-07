Die sozialen Medien machen Zoran Barisic zu schaffen. APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Wien - Zumindest vorerst hat Rapid die Zweifler und Nörgler eines Besseren belehrt. Die Hütteldorfer zogen am Sonntag mit einem 7:0 auf dem Platz des Wiener Sport-Clubs gegen Ostligist Donaufeld in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein, der von mancher Seite prophezeite Fehlstart in die neue Fußball-Saison blieb aus - sehr zur Freude von Zoran Barisic. Der Coach hatte sich in den vergangenen Tagen über die auf Social Media verbreitete Missstimmung rund um den Club geärgert.

Nach dem Schlusspfiff in Dornbach war beim 53-Jährigen eine gewisse Genugtuung zu spüren. Er sei sowohl mit der Leistung als auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden, sagte Barisic - vor allem, wenn man bedenke, "was im Vorfeld alles über uns geschrieben wurde, wie negativ die Stimmung war, aus welchen Gründen auch immer, das ist für uns alle unerklärlich. Ich habe auch meine Spieler dazu angehalten, sich von den sozialen Medien zu entfernen, damit sie nicht alles schlucken müssen, was dort geschrieben wird."

Nach dem Sieg gegen Donaufeld war wohl ein Blick ins Internet erlaubt, immerhin gab man sich gegen den Underdog keine Blöße. Zudem trafen mit Matthias Seidl und Fally Mayulu gleich zwei Neuerwerbungen. "Aber ich will niemanden hervorheben. Mir geht es um das Ganzheitliche, und das war eine Top-Mannschaftsleistung", betonte Barisic. Als Wermutstropfen blieb die Verletzung von Ante Bajic. Die genaue Diagnose stand zunächst nicht fest.

Wie stark Rapid wirklich ist, wird sich wohl am Freitag zeigen, wenn die Grün-Weißen mit dem Auswärtsmatch gegen den LASK die neue Bundesliga-Saison eröffnen. Die Linzer hatten sich bereits am Freitag mit 6:0 gegen Röthis durchgesetzt, ebenso wie Meister Red Bull Salzburg am Sonntag bei Ardagger/Viehdorf. Sieben Tore gelangen in der ersten ÖFB-Cup-Runde neben Rapid auch noch der Wiener Austria (7:0 bei Spittal/Drau) und Titelverteidiger Sturm Graz (7:2 bei SAK Klagenfurt).

Alle zwölf Oberhaus-Clubs schafften den Aufstieg, von den Zweitligisten blieben nur Schwarz Weiß Bregenz und der SV Horn auf der Strecke. Die zweite Runde wird am 26./27./28. September ausgetragen, die Auslosung erfolgt am kommenden Sonntag im Rahmen der ORF-Sendung "Sport am Sonntag". (APA; 24.7.2023)