Sturm-Trainer Christian Ilzer blickt der Champions League entgegen. APA/ERWIN SCHERIAU

Der SK Sturm Graz trifft in der dritten Runde der Qualifikation für die Champions League auf den niederländischen Vizemeister PSV Eindhoven. Das Duell, in dem es um den Einzug ins Play-off geht, wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das erste Spiel wird in Eindhoven ausgetragen (8. oder 9. August), der österreichische Cupsieger hat eine Woche später Heimrecht (15. August).

Auf PSV, wo ÖFB-Rechtsverteidiger Philipp Mwene unter Vertrag steht, traf Sturm bereits vor zwei Jahren in der Europa-League-Gruppenphase. Das Heimspiel ging damals mit 1:4 verloren, in Eindhoven setzte es eine 0:2-Niederlage.

Sollten die Steirer diesmal das Duell für sich entscheiden, stünde noch das Play-off zwischen ihnen und der Gruppenphase der Königsklasse. Scheiden die "Blackys" in der 3. Qualirunde aus, haben sie einen Platz in der Gruppenphase der Europa League sicher. Das allfällige Play-off wird am 7. August ausgelost, Spieltermine sind der 22./23. bzw. der 29./30. August. (APA; 24.7.2023)