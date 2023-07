Liebe Leserin, lieber Leser,

der heutige Tag steht ganz im Zeichen der großen Tech-Männer. Da haben wir zum einen Elon Musk, der Twitter einigermaßen überraschend in "X" umbenannt hat. Wir erklären, warum der neue Name gar keine so große Überraschung ist und welche Firmen von Musk noch ein X im Namen tragen.

Ergänzend dazu haben wir ein Porträt von OpenAI-Chef Sam Altman vorbereitet, der sich offenbar beruflich nicht nur auf das Thema Künstliche Intelligenz beschränken möchte.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Elon Musk und die Faszination für das X

KI, Krypto, Kernenergie: Die gefährlichen Visionen des Sam Altman

Tesla beginnt mit dem Bau seines Supercomputers "Dojo"

Microsofts KI-Copilot kostet 30 Dollar im Monat

Wer bei Ubisoft zu lange inaktiv ist, kann seine Spiele verlieren