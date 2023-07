Bestehende Investoren wie Hans Peter Haselsteiner oder Torsten Toeller sowie Benko selbst sollen insgesamt 400 Millionen Euro neu in die Immobiliengesellschaft eingebracht haben

Der Immobilienunternehmer René Benko. APA/GEORG HOCHMUTH

Wie das deutsche "Handelsblatt" berichtet, hat die Signa-Gruppe des Tiroler Immobilieninvestors René Benko frisches Kapital von bereits bestehenden Investoren erhalten. Informierten Kreisen zufolge sollen bestehende Anteilseigner insgesamt 400 Millionen Euro neu in die Gesellschaft eingebracht haben. So solle die angespannte Lage am Immobilienmarkt für die Gruppe etwas abgemildert werden.

Das Geld soll von Hans Peter Haselsteiner, dem Fressnapf-Gründer Torsten Toeller, der brasilianischen Unternehmerfamilie Koranyi-Arduini und Benko selbst geflossen sein, so das "Handelsblatt". Von den Beteiligten gab es dazu zunächst keine Stellungnahme. (rio, 24.7.2023)