Demonstrierende der "Dänischen Patrioten" bei einer Koranverbrennung in Kopenhagen. via REUTERS/RITZAU SCANPIX

Kopenhagen – Vor der irakischen Botschaft in Kopenhagen haben Demonstranten einen Koran verbrannt. Die Gruppe "Dänische Patrioten" übertrug die Aktion am Montag über Facebook live. Bereits am Freitag hatte ein Mann dort ein als Koran bezeichnetes Buch verbrannt.

Im Irak protestierten am Samstag mehrere Tausend Menschen gegen die Koranverbrennungen. Auch in Schweden gab es ähnliche Aktionen. In Bagdad erstürmte vergangene Woche eine Menschenmenge die schwedische Botschaft und steckte sie in Brand. Schweden zog sein Personal aus Sicherheitsgründen ab. (APA, 24.7.2023)