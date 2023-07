Auböck steht im Semifinale über 200 m Kraul. In den Endläufen am Montag gab es einen chinesischen Doppelschlag

Simon Bucher schwamm auf den siebenten Platz über 50 m Delfin. AFP/YUICHI YAMAZAKI

Fukuoka - Der Tiroler Simon Bucher hat am Montag im Schwimm-WM-Finale von Fukuoka über 50 m Delfin Rang sieben belegt. Trotz gutem Start kam der 23-Jährige in 23,26 Sek. nicht an seinen am Vortag im Semifinale fixierten österreichischen Rekord von 23,05 heran. Um 14.11 Uhr ist Felix Auböck im Semifinale über 200 m Kraul engagiert, im Vorlauf war der Niederösterreicher Zehnter gewesen.

Bucher hatte sich den Finalplatz am Vortag über ein Swim-off-Duell geschnappt. 100 m Delfin als seine Hauptstrecke und da einen Medaillengewinn nimmt er am Freitag in Angriff. Sprint-Gold ging in 22,68 Sek. an den Italiener Thomas Ceccon, der Portugiese Diogo Matos Ribeiro erreichte in 22,80 die Silber- der Franzose Maxime Grousset in 22,82 die Bronze-Medaille.

Auböck hatte in seinem Vorlauf-Heat nach der ersten von vier Längen eine Sekunde Rückstand, holte aber in der zweiten Rennhälfte auf. In einem dichten Feld fehlte im Endeffekt nur eine Zehntel auf den Gesamt-Sechsten, vom 17. Rang bzw. dem Out war der Niederösterreicher aber wiederum nicht einmal vier Zehntel entfernt. "Ich habe das gut über die Bühne gebracht, viel Kraft sparen können", erklärte der mit der Zeit zufriedene Auböck. Er erwartet auch für das Semifinale eine sehr enge Angelegenheit. "Es sind sicher 14 Kandidaten, die auf die Top Acht losschwimmen."

Weitere österreichische Montag-Einsätze bei den Titelkämpfen gab bzw. gibt es nicht. Über 100 m Rücken hatte die Burgenländerin Lena Grabowski ihre Nennung schon am Vortag zurückgezogen, bei den Männern erschien über diese Distanz der Tiroler Bernhard Reitshammer nicht am Startblock. Der 29-Jährige soll am Sonntag in der rot-weiß-roten Lagenstaffel den Rückenpart übernehmen. Für Dienstag sind aus dem OSV-Team Auböck über 800 m Kraul, Reitshammer und Valentin Bayer über 50 m Brust sowie Martin Espernberger über 200 m Delfin genannt.

Hatte international am Vortag Australien mit vier Siegen in fünf Finali aufgetrumpft, startete am Montag China mit zwei Titelgewinnen. Qin Haiyang siegte über 100 m Brust mit der Topzeit von 57,69 Sek. überlegen, wobei es 1,03 Sek. zurück gleich drei Zweitplatzierte gab. Über 100 m Delfin der Frauen gewann Zhang Yufei in 56,12.

Montagfrüh ist indes die zweifache WM-Silbermedaillengewinnerin Vasiliki Alexandri in der Heimat angekommen, gemeinsam mit dem Team der OSV-Wasserspringer. Die Synchronschwimmerin hatte wie ihre Drillingsschwestern Anna-Maria und Eirini-Marina auch eine Goldmedaille erhalten, wie sie im Ö3-Interview verriet. Grund ist ihr Ersatz-Status für das Duett. Für die 25-Jährige geht es nun einmal in eine rund einmonatige Trainingspause, ihre weltmeisterlichen Schwestern kehren nächste Woche nach Österreich zurück. (APA, 24.7.2023)