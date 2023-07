Regisseur Christoph Jochum begleitet den steirischen Spitzenklub in der kommenden Saison mit der Kamera

Graz - Sky macht sich auf ins Auge des Sturms - oder besser gesagt in dessen Kabine. Der Pay-TV-Sender dreht in der Saison 23/24 über den SK Sturm Graz eine Langzeitdokumentation. Regisseur Christoph Jochum begleitet den steirischen Spitzenklub für Sky Sport Austria und will dabei den Blick hinter die Kulissen ermöglichen.

Sky Sport Austria begleitet die Mannschaft von Sturm Graz mit Trainer Christian Ilzer über die gesamte Saison 2023/24. APA/ERWIN SCHERIAU

Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker freut sich via Aussendung über das Projekt, "das es so in dieser Form im österreichischen Fußball noch nicht gegeben hat".

Und Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich, sagt: „Der SK Sturm Graz hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Deshalb freut es mich umso mehr, dass die Verantwortlichen auch bei diesem Projekt neue, innovative Wege beschreiten und Sky eine Saison lang hinter die Kulissen des steirischen Erfolgsvereins blicken lassen." (APA, red, 24.7.2023)