19.40 REPORTAGE

Re: Trucker verzweifelt gesucht In ganz Europa fehlt es an Lkw-Fahrerinnen und -Fahrern. Die Konkurrenz aus Osteuropa und Drittstaaten ist hoch. Bis 20.15, Arte

20.15 ÖSTERREICH

Universum – Sonnentiere der Wachau Ein Zusammenspiel aus Landschaft und Kultur macht das 36 Kilometer lange Donautal, die Wachau, zum Unesco-Weltkulturerbe. Bis 21.05, ORF 2

20.15 SPIELFILM

Endabrechnung (Ö, IT, 2016, Umut Dag) Nach einem schweren Fehler in einem Missbrauchsfall beschließt Kommissar Höllbacher (Robert Palfrader), den Dienst zu beenden, und verlässt Bozen, um in seine Heimat Meran zurückzukehren. Als dort der Direktor der Vienna-Bank ermordet wird, möchte Kommissarin Anna Thaler (Kristina Sprenger) mit Höllbacher ermitteln. Erst lehnt er ab, bis er sich doch gezwungen sieht, auf seine eigene, verquirkste Art einzuschreiten. Bis 21.45, 3sat

Kommissar Peter Höllbacher (Robert Palfrader) nimmt nach Zögern doch die Ermittlungen rund um einen Mordfall auf. 20.15 Uhr, 3sat ZDF und ORF/Allegro Film/Oliver

20.15 DOKUMENTATION

Länder – Menschen – Abenteuer: Neuseeland – der raue Süden Der Film begleitet fünf Menschen, die für den Erhalt von Neuseelands Natur kämpfen. Vom Naturparadies Fjordland zu Seelöwen, Streifenkiwis und den Maori. Bis 21.00, ARD Alpha

21.00 ZEITDOKUMENT

Frontal-Dokumentation: Geheim in Russland – Reise durch ein unterdrücktes Land Die Journalistinnen Ksenia Bolchakova und Veronika Dorman dokumentieren, führen Interviews und zeigen, wie Willkür und Rechtslosigkeit in Russland um sich greifen. Bis 22.25, ZDF

21.55 TALK

Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste Wiens ehemaliger Bürgermeister Michael Häupl, Rapper und "Bürgermeister von Favoriten" Nazar, Moderatorin Barbara Stöckl und Künstlerin Dagmar Koller sind im Sommerspecial zu Gast. Bis 22.25, ORF 1

22.35 GESELLSCHAFT

Kreuz und quer – Liebe ist nichts für Feiglinge Die Frage, wie eine langfristige Partnerschaft gelingt, beschäftigt viele. Doch wie ist es, wenn man unfreiwillig getrennt ist, jahrelang betrogen wird oder nicht im selben Land leben darf? Fünf Paare geben Einblicke. Bis 23.25, ORF 2

0.30 DRAMA

Matador (E, 1986, Pedro Almodóvar) Antonio Banderas als junger Mann, der aus seiner religiösen Erziehung ausbrechen will, in einem gewaltigen und erotischen Thriller über die Abgründe der Menschheit. Plus ein ehemaliger Stierkämpfer und eine Anwältin, die gerne mit dem Tod spielen. Bis 2.15, Arte

0.30 EINBLICK

Queertopia – Struggles unterm Regenbogen (1/4) Was bedeutet der Begriff "queer" eigentlich? Wer hat diese Bezeichnung geprägt, wer gehört dazu, wer nicht? In der Sendung sprechen verschiedenste Menschen jeden Alters darüber, wie sie zur gesellschaftlichen Debatte rund um "queerness" stehen. Bis 1.15, RBB