Eine neue Welle gefälschter E-Mails und SMS gaukelt Rückerstattungen vom Finanzamt vor. Getty Images/iStockphoto

Das Finanzministerium warnt vor gefälschten E-Mail- und SMS-Nachrichten, die vorgeblich von Österreichs digitalem Amt - oesterreich.gv.at - verschickt werden. Den Empfängerinnen und Empfängern wird eine Rückerstattung vorgegaukelt, wofür sie einen Online-Antrag ausfüllen sollen. Der in den Mails bzw. SMS enthaltene Hyperlink führt jedoch auf eine gefälschte Webseite im Stil von FinanzOnline, wo die Eingabe von persönlichen Daten, insbesondere Kontoinformationen verlangt wird.

Das Finanzministerium betonte am Montag, dass es sich bei den Phishing-Mails um einen Betrugsversuch handelt und die versendeten E-Mail- und SMS-Nachrichten und verlinkten Webseiten Fälschungen darstellen: "Informationen des Finanzministeriums erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline-Databox zugestellt." Bürgerinnen und Bürger würden niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen aufgefordert. An die Bevölkerung erging der Appell, stets die genaue Absenderadresse von E-Mails zu prüfen und bei verdächtigen E-Mails auf keine Links oder Dateianhänge zu klicken. Stattdessen sollten verdächtige Nachrichten sofort gelöscht werden. (APA, 24.7.2023)