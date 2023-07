PRO: Italien-Reisen nachholen

von Anne Feldkamp

Die Erzählungen, sie ähneln sich. Stundenlange Autofahrten in den Süden, zwischendurch ein Espresso beim Autogrill, in Lignano dann Schlangestehen mit den Nachbarn am Frühstücksbuffet – nicht zu vergessen die morgendlichen Streitigkeiten um die besten Strandplätze. Wer als Kind regelmäßig in Italienurlaub fuhr, kennt das alles. Ich nicht. Meine Eltern entspannt auf einer Sonnenliege? Das wäre selbst zu Hause im Garten einer Sensation gleichgekommen.

Und so entdeckte ich das italienische Lebensgefühl zum ersten Mal auf einer Klassenfahrt. Die Erinnerungen an die Toskana? Verschwommen. Doch sie waren ein Vorgeschmack darauf, wie ein Urlaub im Süden sein kann. Flirrend heiß, mit Sonnencreme auf der Nase und Flipflops an den Füßen. Der Schulausflug war jedenfalls Anstoß, immer wieder nach Italien zu fahren. Mittlerweile kann ich sagen: Ich habe alles nachgeholt, was ich als Kind nicht erlebt habe. Zumindest fast.

Ich war mit dem Rucksack auf dem Gran Sasso, habe in Bari den alten Damen beim Orecchiette-Machen zugeschaut, Palermo zu meiner sizilianischen Lieblingsstadt gekürt. Aber ich habe auch ziemlich kopflose Urlaube gemacht. Nach Rom habe ich mich im August verirrt, nach Florenz während der Ostertage, in Venedig war ich zur Hochzeit der Biennale.

Einige Rechnungen habe ich noch offen. Dazu gehört ein klassischer Badeurlaub. Es muss auch nicht in Lignano sein. (Anne Feldkamp, 25.7.2023)