Ein Verbot von Rollkoffern in der Altstadt brachte Dubrovnik weltweit in die Schlagzeilen. So will man das aber gar nicht gemeint haben

Vor ein paar Wochen machte die Meldung die Runde, dass die kroatische Stadt Dubrovnik genug von der Lärmbelästigung durch Trolleys habe und diese in der Altstadt quasi verbieten wolle. Auch DER STANDARD berichtete und berief sich dabei auf einen Artikel in der kroatischen Zeitung "Jutarnji". Im Raum stand eine Strafe von 265 Euro bei Zuwiderhandeln.

"Dubrovnik verbietet bei Strafe Rollkoffer in der Altstadt", lauteten vor wenigen Wochen die Schlagzeilen. So will man das aber nicht gemeint haben. imago images/Michael Gstettenbau

Wie es aussieht, wird aber doch nicht so heiß gegessen wie gekocht. In einem Statement einer PR-Agentur, die auch die Stadt Dubrovnik betreut und das dem STANDARD vorliegt, heißt es: "Wir möchten betonen, dass diese Behauptung unwahr ist. Die Stadtverwaltung von Dubrovnik hat weder Strafen für die Nutzung von Rollkoffern im historischen Zentrum eingeführt, noch hat diese die Absicht, dies künftig zu tun."

Vor einem Monat habe man ein informatives Animationsvideo vorgestellt, um Besuchern die Erwartungen der Bürger von Dubrovnik während ihres Besuchs des historischen Zentrums, das zum Unesco-Erbe gehört, zu vermitteln, heißt es in dem Statement: "Mit diesem Video wollten wir auf einfache Weise zeigen, welche Verhaltensweisen wir von Touristen nicht sehen wollen, wie zum Beispiel das Flanieren in Strandkleidung im historischen Zentrum, den Verzehr von Speisen und Getränken auf öffentlichen Plätzen, das Klettern auf Kulturdenkmäler und so weiter. Das Video enthielt auch eine Empfehlung zum Umgang mit Gepäck in der Altstadt, das vor allem in den frühen Morgenstunden lauten Lärm verursacht, wenn Rollkoffer durch die Pflasterstraßen der Stadt gezogen werden."

Die Absicht der Stadt Dubrovnik sei es nicht, Sanktionen zu verhängen, sondern, den Besuchern "qualitativ hochwertige Informationen zu akzeptablem Verhalten zu geben". Dafür habe man universelle und leicht verständliche Formen der Kommunikation verwendet. Die war aber wohl doch nicht so klar zu verstehen wie intendiert. (red, 24.7.2023)