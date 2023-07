Robert Stadler aus Athen

Das Großfeuer auf Rhodos wütet weiter. 70.000 Touristinnen und Touristen haben die Insel bereits verlassen. Die Wirtschaftszeitung Naftemporiki vermutet, dass sich diese Anzahl in den kommenden Stunden wohl verdoppeln wird. Auf dem griechischen Touristenparadies ging in den letzten Stunden die größte Evakuierungsoperation in der jüngeren Geschichte des Landes über die Bühne. An die 20.000 Menschen wurden mithilfe staatlicher Einrichtungen sowie der tatkräftigen Unterstützung von privaten Helferinnen und Helfern aus den Brandgebieten im Südosten der Insel evakuiert.

Zu den Leidtragenden gehörten auch etwa 60 offiziell gemeldete urlaubende Familien aus Österreich, wie Österreichs Honorarkonsulin Maria Firoglani-Moschi auf der Insel zum STANDARD sagt: "Die Menschen von Rhodos haben die Brandopfer in ihre Arme geschlossen und geholfen, wo es nur ging", betont sie. Als Beispiel nennt sie eine dreiköpfige verängstigte Familie, die von einem Strand im Süden aus telefonisch um Hilfe ersucht habe. Man habe sie schließlich ausfindig machen und sicher nach Rhodos-Stadt bringen können. "Uns rufen natürlich ständig Leute an und fragen, ob sie kommen können oder nicht", ergänzt Firoglani-Moschi. "Wir sagen ihnen dann, dass in der Stadt alles seinen Gang geht." Tatsächlich würden viele kommen wollen.

Die Feuerwehrleute kämpfen teils vergeblich gegen die Feuerwand an. IMAGO/Aristidis Vafeiadakis

Die Honorarkonsulin hatte am Montagvormittag für Stunden auf dem Internationalen Flughafen Diagoras zu tun, um notleidenden Menschen unter die Arme zu greifen. Dort herrsche natürlich ein veritables Gedränge, erzählt sie, doch die Menschen seien "sehr gefasst". Firoglani-Moschi kann natürlich nicht wissen, ob die ausländischen Gäste, die vor den Feuerfronten flüchteten und das abrupte Ende ihrer Ferien miterleben mussten, Rhodos für immer den Rücken kehren. Sicher sei aber: "Alle haben sie die griechische Gastfreundschaft mit nach Hause genommen."

Bisher vernichtete das Feuer Wald- und Buschland, Tiere, Häuser, Hotels, Strandbars, Geschäfte, Autos und Kirchen. Auch erfahrene Feuerwehrleute reagieren angesichts der Brandwalze nur mit einem ratlosen Schulterzucken. "Die Feuerfront ist riesig", sagte einer von ihnen im Privat-TV. Er habe "so etwas noch nie gesehen".

In 64 Regionen Griechenlands, auch in Korfu im Nordwesten, und in der Türkei tobten am Montag Brände. Graphik: Standard

Ein Meteorologe ließ gegenüber dem staatlichen Rundfunk ERT wenig Optimismus aufkommen: Das Feuer, sagte er, zerstöre "das ökologische Herz" der Insel. Am Montag brannte dort die Siedlung Asklipiou. Ein Kommunalpolitiker stellte zerknirscht fest: "Wir übergeben unseren Kindern verbrannte Erde." Und auch eine Mitarbeiterin des Regionalgouverneurs zeichnete ein düsteres Bild: "Ich weiß nicht, wer die Verantwortung hat, aber man kann von einem organisierten Verbrechen sprechen. Die Insel Rhodos ist verbrannt. Die Perle der Ägäis hat sich schwarz gefärbt."

Die Stimmung unter den Bewohnern und Gästen von Rhodos leidet durch die Ereignisse erheblich. Das Fazit eines Musikers und ehemaligen freiwilligen Feuerwehrmanns auf Rhodos: "Es ist einfach deprimierend." Er kritisierte im STANDARD-Gespräch auch, dass die Kommunalpolitik trotz Warnungen den Schwerpunkt des Brandschutzes in den Westen der Insel verlagert habe und dabei Maßnahmen für den Süden vernachlässigte.

Klimawandel und Brandstiftung

Als eine der Ursachen für Waldbrände wird auch in Griechenland seit ein paar Jahren immer wieder die Klimakrise angeführt, die sicherlich für eine Verschlechterung der Lage mitverantwortlich ist. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis, aber auch der Minister für Klimakrise und Zivilschutz Vassilis Kikilias äußerten sich in den vergangenen Tagen in diese Richtung. Mehrere Zahlen sagen aber auch: Die Verantwortung des Einzelnen für kleine und größere Katastrophen ist nicht zu unterschätzen. Offizielle Daten der griechischen Feuerwehr über Brandursachen von 2022 zeigen: Von den insgesamt 20.512 Bränden in diesem Jahr entstanden 79,8 Prozent aus "unbekannten Ursachen", 14,25 Prozent aufgrund "fahrlässigen Verhaltens" und lediglich 0,49 Prozent aus "natürlichen Gründen".

In einer Pressemitteilung der griechischen Feuerwehr vom 13. Juli 2023 heißt es wiederum, dass alleine an diesem einen Tag 99 Festnahmen wegen Brandstiftung in ländlichen Gebieten oder Waldgebieten vorgenommen wurden. 94 davon erfolgten wegen fahrlässiger und nur fünf aufgrund vorsätzlicher Brandstiftung. Beinahe alle diese Vorfälle ereigneten sich im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Arbeiten – etwa beim Verbrennen von Ernterückständen oder beim Räuchern von Bienenstöcken. Auf Rhodos wurden in Zusammenhang mit dem Feuer bereits einige Personen festgenommen, aber nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Den Großbrand auf der Sonneninsel kommentierte ein Sprecher der Feuerwehr mit den Worten: "Hinter den Bränden verbergen sich menschliche Aktivitäten." (Robert Stadler aus Athen, 24.7.2023)