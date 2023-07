FÜR

Für die Stadtregierung ist die verkehrsberuhigte City "eines der größten Klimaschutzprojekte in Wien". So könnte die Zahl der Einfahrten vom Ring in Richtung Zentrum mit den geplanten Beschränkungen wochentags um gut 30 Prozent reduziert werden. Das entspricht 15.700 Einfahrten weniger pro Tag. Diese Zahlen basieren auf Schätzungen des von der Stadt beauftragten Verkehrsplanungsbüros Traffix.

Um die Kontrolle der Ein- und Ausfahrten mit Kameras rechtlich zu ermöglichen, muss aber erst die StVO novelliert werden. Und hier wirft die rote Verkehrsstadträtin Ulli Sima der zuständigen grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler vor, dass sie dies blockiere.

"Immer wieder ins Treffen geführte angebliche Datenschutzbedenken sind längst ausgeräumt", sagt Sima laut einer Stellungnahme. Das habe auch ein Gutachten gezeigt, das von Ministerium und Städtebund in Auftrag gegeben wurde. Dieses Gutachten wurde schon vor einem Jahr vorgelegt.

Sima verweist auch auf Kameralösungen in Städten wie Bologna oder Turin. Unterstützt wird das Verkehrsberuhigungsprojekt auch von den Neos in der Stadtkoalition sowie von Markus Figl (ÖVP), dem Bezirkschef in der City.

Sima rechnet damit, dass die Stellplatzauslastung um 23 Prozent sinken könnte. Nicht mehr benötigte Parkplätze sollen begrünt und als neue Aufenthaltsangebote attraktiviert werden. Auch mehr Rad- und Fußwege sind ein Thema. Acht von 34 Zufahrtsmöglichkeiten vom Ring sollen gestrichen werden. Ein Konzept mit Einfahrtsverboten, aber ohne Kameras ist für Sima kein Thema. Eine Zwischenlösung ist ebenfalls nicht angedacht. Selbst bei einer Einigung mit Gewessler zu einer StVO-Novelle ist aber durch die Verzögerungen eine Umsetzung des Kameramodells vor den Wien-Wahlen 2025 unrealistisch geworden.