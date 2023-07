ORF.at berichtet von einer Frau, die dem Sänger der deutschen Band sexuellen Missbrauch vorwirft. Am Mittwoch und Donnerstag soll die Band im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftreten

Gegen den Sänger der deutschen Band Rammstein, Till Lindemann, hier zu sehen bei einem Auftritt in Düsseldorf im Juni 2022, erheben mehrere Frauen seit Monaten schwere Vorwürfe der sexuellen Gewalt. APA/dpa/Malte Krudewig

Die Anschuldigen gegen die deutsche Band Rammstein weiten sich aus: Nun wirft auch eine Österreicherin dem Frontmann der Band, Till Lindemann, vor, sie sexuell missbraucht zu haben. ORF.at berichtet, dass sich die Vorfälle im Zuge der "Rammstein Stadium Tour", die seit 2019 stattfindet, ereignet hätten. Ein genaues Datum wird nicht genannt. Die Österreicherin, die anonym bleiben möchte, erzählt gegenüber ORF.at, dass sie auf eine "Pre-Party" eines Konzerts der Band eingeladen worden sei. Der Rammstein-Sänger habe sie daraufhin persönlich auf sein Hotelzimmer geladen. Dort habe er sie mit dem Gesicht nach unten aufs Bett gedrückt, ihren Rock hochgeschoben und sie so stark geschlagen, dass Handabdrücke auf ihrem Gesäß zu sehen gewesen seien. Sie habe mehrmals verbal abgelehnt, erzählt die Betroffene. Sie versicherte gegenüber dem ORF ihre Angaben in einer eidesstattlichen Erklärung. Anzeige erstattet habe die Frau nicht und wolle es auch jetzt nicht tun, heißt es in dem Bericht.

Eine andere anwesende Frau schaffte es, mit ihrem Handy Fotos der Folgen der mutmaßlichen Misshandlung, wie Handabdrücken und Verletzungen auf dem Gesäß, zu machen. Diese Fotos liegen dem ORF vor und wurden einer digitalforensischen Prüfung auf Echtheit unterzogen. Das Ergebnis: Bei den Fotos handelt es sich um "sehr wahrscheinlich unveränderte Originalaufnahmen".

Till Lindemann werden seit Mai dieses Jahres sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Auch die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Lindemann wegen des Anfangsverdachts von Sexualstraftaten und der Abgabe von Betäubungsmitteln. Am Mittwoch und Donnerstag tritt die Band im Ernst-Happel-Stadion auf. 100.000 Fans sowie Demonstrationen werden erwartet. Jüngst wurden auch Vorwürfe gegen den Keyboarder Christian Lorenz bekannt. (red, 24.7.2023)