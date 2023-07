Zum ersten Mal wird die PS5 im Preis gesenkt. Seit November 2020 ist sie auf dem Markt. Sony

Man mag es kaum glauben. Nachdem die Playstation 5 in ihrer bald dreijährigen Geschichte nur einmal im Preis angehoben, aber nie reduziert wurde, ist es offenbar jetzt so weit. Wie Sony verrät, wird die Konsole inklusive Laufwerk vom 25. Juli bis zum 7. August 2023 statt für die aktuelle Preisempfehlung des Herstellers von 549,99 Euro zu einem unverbindlichen Aktionspreis von 474,99 Euro erhältlich sein.

Solange der Vorrat reicht

Dies gilt laut dem Konsolenhersteller "nur, solange der Vorrat reicht". Ebenfalls nicht unerwähnt lässt Sony, dass "tatsächliche Preise" abweichen können und weiterhin "durch die Handelspartner bestimmt" werden. Als Partner erwähnt Sony auf seiner Website Media Markt, Libro und Electronic4you.

Über den Grund der Preisreduzierung hüllt sich der japanische Tech-Konzern in Schweigen. Vielmehr munkelte man im Hintergrund, die weniger erfolgreiche VR-Brille PSVR2 könnte eine solche Reduktion bald erfahren, aber offenbar will Sony ein Mehr an Konsolen in den Markt bringen. Die anvisierten Hardware-Ziele sind hoch gesteckt, erwartet man doch auch vom Weihnachts-Highlight "Spider-Man 2" einiges.

Ob Microsoft passend dazu den Preis der Xbox-Series-Geräte senken wird, ist fraglich. Anfang September kommt das exklusive Rollenspiel "Starfield", von dem sich der US-Konzern viel erwartet. (red, 25.7.2023)