Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Man stelle sich einmal vor: Die Lieblingsmannschaft gewinnt 7:0 beim Cupauftakt und nicht alle sind zufrieden. So geschehen vergangen Sonntag in Teilen des Fanlagers von Rapid. Dieser Umstand muss selbstverständlich angesprochen werden. Auch die Austria hat 7:0, schon am Freitag, im Cup gewonnen. Dort war man übrigens sehr zufrieden (Fans & Mannschaft).

Diese Woche steht im Zeichen des Auftakts. Die Austria startet am Donnerstag im Europacup gegen FC Borac Banja Luka. Am Freitag spielt Rapid gegen den LASK zum Auftakt der 50. Bundesliga Saison. Die beiden Zweiterteams starten ebenfalls am Freitag in die Regionalliga Ost. Und am Sonntag empfängt die Austria Sturm Graz in Favoriten. Wie immer – viel zu besprechen.

Das Tippspiel darf selbstverständlich auch nicht fehlen, da gibt es (noch) sehr viele Führende. Viel Spaß beim Hören!

Frage der Woche

Kann man mit dem Auftreten von Rapid im Cup zufrieden sein? (Stefan Novotny Markus Friebis, 25.7.2023)