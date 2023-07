Bereits vergangene Woche haben Unwetter in der Steiermark für Schäden und Stromausfälle gesorgt. FEUERWEHR HOHLBACH-RIEMERBERG

Leibnitz/Klagenfurt – Kräftige Gewitter und vorübergehend starker Regen haben Dienstagfrüh vor allem in der südlichen Steiermark zu Problemen geführt: Rund 2.500 steirische Haushalte waren laut Energie Steiermark am Vormittag ohne Strom. Etwa 50 Trafostationen waren nicht in Betrieb. Neben der südlichen Steiermark, besonders entlang der Grenze zu Slowenien, waren auch einige Stationen am Präbichl (Bezirk Leoben) betroffen. In Kärnten waren Dienstagvormittag etwa 100 Haushalte ohne Strom.

Video: Wie ein Gewitter entsteht und warum Supergewitter häufiger werden DER STANDARD

In Kärnten zählte die Landesalarm- und Warnzentrale am Dienstag bis zum Vormittag 60 Feuerwehreinsätze, vor allem im Raum Klagenfurt, aber auch im Bezirk Völkermarkt, hier vor allem Bad Eisenkappel. Es gab kleinräumige Überschwemmungen, Keller standen unter Wasser, vereinzelt waren auch Bäume wegen des durchfeuchteten Bodens umgestürzt. In Klagenfurt waren Unterführungen kurzzeitig überschwemmt. Für den Nachmittag war eine weitere Unwetterfront angesagt. Die Kärnten Netz sei auf ein großes Unwetter vorbereitet gewesen, sagte Geschäftsführer Robert Schmaranz zur APA, "aber über Nacht ist nichts gekommen". Die Starkregenfront in der Früh sorgte dann doch für ein paar Schadstellen vor allem in den Bezirken Klagenfurt-Land und St. Veit an der Glan.

Im Vergleich zu Italien und Slowenien dürfte Österreich bisher aber glimpflich davongekommen sein. Eine 16-Jährige starb in Norditalien, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in Cedegolo in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen worden war. Bewohner berichteten von riesigen Hagelkörnern und zertrümmerten Fahrzeugen. (APA, 25.7.2023)