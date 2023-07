Wien - Die ORF-Kuppelreihe "Liebesg’schichten und Heiratssachen" bleibt ein Publikumsmagnet: Die dritte Sendung der neuen Staffel verfolgten am Montag, 24. Juli, im Durchschnitt 937.000 Zuseherinnen und Zuseher. Mit 38 Prozent bei der Zielgruppe ab 12 Jahren erreichte die Sendung den besten Marktanteil seit dem Jahr 2016, teilt der ORF am Dienstag in einer Aussendung mit. In den jungen Zielgruppen 12–49 bzw.12–29 lag dieser bei 21 bzw. 15 Prozent.

Auch Michael ist auf der Suche nach dem Liebesglück. Durchschnittlich 937.000 sahen ihm dabei zu. ORF

Der ORF verweist auf die starke zeitversetzte Nutzung des Kultformats: Nach endgültiger Gewichtung der Teletest-Daten (inklusive Nachnutzung sieben Tage nach der Ausstrahlung) liegt die Durchschnittsreichweite der bisher gänzlich ausgewerteten ersten "Liebesg’schichten und Heiratssachen"-Folge bei 790.000 (vs. linear 747.000), so der ORF.

Zusätzlich verzeichneten die ORF-2-Wiederholungen in der Nacht sowie am Samstagnachmittag durchschnittlich 50.000 bzw. 129.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Via ORF-TVthek wurde die erste Sendung insgesamt rund 29.000 Mal gestreamt (live und als Video on Demand), so der ORF. (red, 25.7.2023)