Konfliktpotenzial: umgeben sein von Sachen, die man hasst – aber nicht wegwerfen kann, weil sie einem nicht gehören. Getty Images

Irgendwann in meinem Leben habe ich für mich festgestellt, dass ich besser darin bin, weniger zu besitzen als zu viel. Ich finde es praktischer, weil es mir so leichter gelingt, einen Überblick zu bewahren. Wie viele Kleidungsstücke in meinem Schrank habe ich nie getragen, weil ich vergessen hatte, dass ich sie überhaupt besaß. Wie oft habe ich etwas nachgekauft, weil ich dachte, ich hätte dieses oder jenes nicht daheim, nur weil 50 andere Dinge davor oder drüber lagen.

Mein Freund ist besser darin, Dinge zu organisieren. Wo ist dieses? In der dritten Kiste von links im Keller. Wo ist jenes? Im obersten Küchenschrank ganz hinten. Er kann perfekt schlichten und Sachen platzsparend einsortieren. Muss er können, denn er lebt auch mit der Einstellung: "Man kann alles irgendwann noch mal brauchen." Und: "Es ist super, immer genügend Vorräte zu Hause zu haben."

Ich erwidere dann: "Sollten wir die Skileine für Kinder, die du irgendwann mal bei irgendeinem Abo dazugeschenkt bekommen hast, doch mal brauchen (keiner von uns beiden fährt Ski!, Anm.), dann besorgen wir uns ein neues Gschirrl." Gleiches gilt für die Hängematte, die er sich gekauft hatte, als er mit seiner Ex-Freundin ein Haus mit Garten gemietet hatte. Das war vor circa zehn Jahren. Seitdem ist die Hängematte unbenutzt und fix schon so porös, dass sie beim nächsten Hineinlegen eh durchbricht. Aber er sagt: "Wenn wir mal wohin auf Urlaub fahren, und zwei Bäume stehen in der perfekten Distanz zueinander, dann ..."

Härtetest für Beziehungen

Kurzum: Er tut sich schwer damit, Dinge wegzugeben. Und ich hätte es gerne zumindest etwas minimalistischer. Also, was tun? Nachdem ich ihn letztens zu gefühlt 567 Dingen befragt habe, ob er sie denn wirklich brauche, und ich ungefähr 559-mal ein "Ja" hörte, keimte in mir eine leise Idee auf: was, wenn ich ein paar dieser Sachen heimlich entsorgen würde?! Gleich meldete sich aber mein Gewissen: "Hey, das kannst du nicht bringen!" Aber ich könnte mal bei einer Paarexpertin nachfragen – in der leisen Hoffnung, sie würde sagen: "Klar, schmeiß alles raus. Er wird dir dafür noch dankbar sein."

Abends, als mein Freund nichtsahnend neben mir im Bett lag und ein Buch las, tippte ich in die Suchleiste meiner Facebook-App: Hilde Fehr. Sie ist Beziehungscoach und Expertin darin, was Partnerschaften rettet und am Leben hält. In ein paar Sätzen schildere ich ihr mein Dilemma mit der abschließenden Frage aller Fragen: Darf ich heimlich ein paar Sachen von meinem Freund wegwerfen? Zehn Minuten später antwortet sie mir: "Nein." Na super. Und sicher, sie hat mit ihrer Argumentation schon recht, wie ich finde: "Erinnerst du dich an deine Lieblingsjeans mit Löchern, die deine Mutter hinterrücks weggeschmissen hat? Falls du das je erlebt hast, dann weißt du, es fühlt sich an wie Verrat. Besser: Die Komfortzone dehnen, anstatt darüber zu diskutieren, wer es besser macht: Der, der es wegwirft oder der, der es behält." Nachsatz: "Sachen wie diese sind die ultimativen Härtetests für Beziehungen: das Anderssein des anderen, das Rechthabenwollen und das Abwerten des anderen, um Recht zu behalten." Schnauf... weshalb habe ich sie überhaupt gefragt?

Am nächsten Tag kann ich trotzdem nicht anders. Noch immer der festen Überzeugung, dass es ihm nicht auffallen wird, wenn die zwei Dinge weg sind, werde ich die Skileine und die Hängematte weiterziehen lassen. Ich lege beides in eine Kiste und hechte schnell an meinem Freund vorbei, der gerade an seinem Laptop im Wohnzimmer sitzt. Er sieht mich. Und die Skileine … "Ah, super, hätte ich fast vergessen. Ich habe meine Kollegin gefragt, und sie würde sich drüber freuen." Mist. Zuerst eine Watsche von Hilde Fehr. Dann noch eine von meinem Freund. Er hat seine Komfortzone gedehnt, und ich war einfach nur ein Arsch. Ich lächle beschämt und reiche ihm die Leine wie auch die Hängematte: "Kannst du die bitte später in den Keller tragen? Vielleicht brauchen wir sie ja noch mal." (Katharina Domiter, 15.8.2023)