Michelle Fuschlberger fragt sich, wie gut Veganerinnen und Veganer über Mikronährstoffe informiert sind. privat

Nach derzeitigen Schätzungen verzichten mittlerweile zwei Prozent der österreichischen Bevölkerung auf tierische Produkte. Bei dieser Ernährungsform kann es zu einem Mangel an manchen Mi­kronährstoffen kommen, allen voran Vitamin B12. Doch sind sich Veganerinnen und Veganer der Gefahr dieses Mangels bewusst? Diese Frage hat Michelle Fuschlberger ihn ihrer Bachelorarbeit an der FH Campus Wien untersucht. Inspiriert wurde sie vom Boom der veganen Ernährung, sagt sie: "Ich fragte mich: Wie gut sind Veganerinnen und Veganer informiert? Wissen sie, welche Mikronährstoffe sie benötigen? Und wie nehmen sie diese zu sich?"

Für Fuschlberger hatte Ernährung immer schon einen hohen Stellenwert. In ihrer Familie wurde immer frisch gekocht, erzählt sie: "Als mir klar wurde, wie eng Ernährungsstil und Gesundheit miteinander verknüpft sind, war für mich klar, dass ich Diätologin werden möchte." Ihre Leidenschaft für den Beruf wurde nun belohnt. Nach der Veröffentlichung ihrer Arbeit im Fachjournal "Scientific Reports", wurde die Arbeit vom Verband der Diätologen Österreichs mit dem Diet-Award in der Kategorie Nachwuchs ausgezeichnet. Peter Putz, Sport- und Ernährungswissenschafter sowie Lehrender an der FH Campus Wien, half Fuschlberger dabei, die umfassenden Daten zu erheben. "Dennoch hätte keiner von uns beiden damit gerechnet, dass so viele mitmachen würden", betont Fuschlberger. Bei der Onlinebefragung konnten 1600 Menschen für ein aussagekräftiges Ergebnis rekrutiert werden. Die Studie zeigt, dass Veganerinnen und Veganer in Österreich vor allem jung, weiblich, gut gebildet und nichtübergewichtig sind.

Richtig dosiertes Vitamin B12

Außerdem wird deutlich, dass das Bewusstsein der veganen Community gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln durchaus hoch ist. Rund 92 Prozent aller Befragten sind sich der Gefahren eines Vitamin-B12-Mangels bewusst und nehmen dieses in Form von Nahrungsergänzungsmitteln oder angereicherten Lebensmitteln zu sich. Jedoch wird derzeit eine professionelle Ernährungsberatung nur von etwa 9,5 Prozent der weiblichen und 8,4 Prozent der männlichen Befragten wahrgenommen. Um eine adäquate Dosierung von Vitamin B12 zu gewährleisten, wird diese von Fuschlberger und Putz empfohlen. Denn: "Nahrungsergänzungsmittel sollten nur zielgerichtet und in begründeten Fällen verwendet werden und nicht als allgemeiner Ersatz für eine gesunde Ernährung."

Nach ihrem Studienabschluss ist Fuschlberger derzeit in der Klinik Favoriten in der Jugendheilkunde tätig. Besonders faszinieren sie alternative Ernährungsformen und Veganismus bis hin zum Säuglings- und Kindesalter. Denn gerade in der Wachstumsphase ist eine Beratung der Eltern wichtig, damit Kinder die wesentlichen Nährstoffe auch mit einer veganen Ernährungsweise zu sich führen. Hierzu kann Fuschlberger, als ausgebildete Diätologin, beitragen. (Veronika Sperl, 7.8.2023)