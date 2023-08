Jetzt anhören: Die große Halbjahresbilanz - welche Serie unangefochten Platz eins erreicht hat, was uns sonst noch begeistert und enttäuscht hat und worauf wir uns freuen

Serienreif Serien 2023: Tops und Flops von "Succession" bis "The Mandalorian"

Nach einem durchwachsenen Serienjahr 2022 war die Sehnsucht nach TV-Highlights heuer umso größer. Anwärter, diese zu erfüllen, gab es einige. Die meisten, wie etwa "Picard" oder "Der Schwarm", wurden den hohen Erwartungen aber nicht gerecht. Trotzdem gab es viele Serien, die Freude machten – allen voran natürlich die finale Staffel von "Succession".

Doris Priesching und Michael Steingruber ziehen eine gnadenlose Halbjahresbilanz. Dazu haben sie sich Kolleginnen und Kollegen der STANDARD-Redaktion, die sich mit Sci-Fi, Trash oder Drama-Formaten bestens auskennen, an ihre Seite geholt, um die wichtigsten Fragen zu beantworten: Was waren die bombastischsten Highlights, die größten Enttäuschungen und unterhaltsamsten Guilty Pleasures? Und weil Vorfreude die schönste Freude ist, werfen sie einen Blick in die Zukunft und verraten, welche Serien 2023 noch bringen wird. (red, 3.8.2023)

