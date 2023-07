Ubisoft veröffentlichte eine Stellungnahme, wonach man nur leere Konten entfernen werde. APA/AFP/ROBYN BECK

Diese Aufregung war vorprogrammiert: In einem Schreiben des offiziellen Supports hat das Unternehmen klargestellt, dass man offenbar sein Konto und alle dafür gekauften Spiele riskiert, wenn man sich nicht regelmäßig in sein Ubisoft-Konto einloggt. In einem auf Twitter veröffentlichten Schreiben wird ein Nutzer darüber informiert, dass sein inaktives Konto vorübergehend suspendiert und in 30 Tagen dauerhaft geschlossen wird. Der Nutzer wird darin auch aufgefordert, innerhalb dieser Frist einen Link zu nutzen, um die Account-Löschung zu verhindern.

Laut den Nutzungsbedingungen des Publishers ist das auch so in den AGBs geregelt. Ubisoft hat demnach vor, Dienste teilweise oder ganz einzustellen. Wenn ein Nutzerkonto "für mehr als sechs Monate inaktiv" bleibt, kann es nach vorheriger Benachrichtigung gelöscht werden. Das Problem: Viele Spielerinnen und Spieler haben ihre Games über die Plattform gekauft und würden diese dann verlieren. Denn ist ein Konto einmal gelöscht, hat auch Ubisoft anscheinend keine Möglichkeit, es wiederherzustellen. Einmal gekaufte Spiele wären für immer weg.

Nur leere Konten betroffen – angeblich

Die Aufregung war jedenfalls gewaltig, und die geplante Kontolöschung sorgte für Negativschlagzeilen in der Fachpresse. Jetzt ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich zurückgerudert und hat sich an "The Verge" gewandt. In einem Schreiben betont der Publisher, dass man nicht vorhabe, Konten zu löschen, wenn diese gekaufte Spiele enthalten. Sprich: Nur leere Konten sollen bei Inaktivität für immer verschwinden.

Außerdem betont das Unternehmen, dass man in der Praxis noch nie Konten gelöscht habe, die weniger als vier Jahre inaktiv waren. Vor einer endgültigen Löschung würden Spielerinnen und Spieler 30 Tage zuvor insgesamt drei E-Mails erhalten. Darin befindet sich ein Link, mit dem man das Konto wiederherstellen kann.

Das widerspricht aber den aktuellen Nutzungsbedingungen, in denen es immer noch heißt, dass Nutzer nach sechs Monaten Inaktivität über die bevorstehende Löschung ihres Kontos informiert werden. Dass nur leere Konten gelöscht wurden, ist in den Nutzungsbedingungen ebenfalls nicht ersichtlich. Wie "PC World" berichtet, kam es in der Vergangenheit sehr wohl schon zur Löschung von Konten mit gekauften Spielen. Wie und ob Ubisoft diese wiederhergestellt hat, ist unklar. Ubisoft hat sich bislang noch nicht weiter dazu geäußert. (red, 25.7.2023)