19.40 REPORTAGE

Re: Endlich Ruhe – Wie der Alltag leiser wird Lärm umgibt uns in fast allen Lebenssituationen – und macht auf Dauer krank. Die Reportage zeigt innovative Lösungen, die den Lärm reduzieren. Bis 20.15, Arte

20.15 MELODRAMA

Maria’s Lovers (USA 1984, Andrei Konchalov­sky) Als Ivan (John Savage) nach dem Zweiten Weltkrieg traumatisiert aus japanischer Gefangenschaft in sein Heimatdorf in Pennsylvania zurückkehrt, macht er sich Hoffnungen auf die umgarnte Maria (Nastassja Kinski). Zwar kommt es zur Hochzeit der beiden, danach laufen die Dinge jedoch nicht wie erwartet. Melodrama des aus Russland emigrierten Regisseurs Andrei Konchalovsky (Runaway Train). Bis 22.00, Arte

Lässt sich auf eine Affäre mit einem Musiker ein: Nastassja Kinski mit Keith Carradine in "Maria’s Lovers", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

20.15 KRIMI

Brandnacht (D/CH 1992, Markus Fischer) Wegen der Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Frau kommt Privatdektiv Peter Keller (Bruno Ganz) zurück in sein Heimatdorf im schweizerischen Emmental. Bei seinen Recherchen stößt er auf Bigotterie, Gewalt und Korruption. Der Krimi nach der gleichnamigen Romanvorlage von Sam Jaun behandelt thematisch vor allem die Psychologie seiner Figuren und deren Umfeld. Bis 21.45, 3sat

20.15 DOKUMENTATIONEN

Gluten Ist Gluten zu Recht als Übeltäter auf unserem Teller identifiziert, oder geht es vielmehr um eine globalisierte Landwirtschaft, die in allererster Linie am eigenen Profit orientiert ist? Um diese Frage dreht sich die französische Dokumentation Gluten, der Feind in deinem Brot. Anschließend zeigt die Doku Glutenfrei, laktosefrei ab 21.35 den Haken bei Vermeidungsprodukten auf. Bis 22.25, ORF 1

22.25 THRILLER

Das Schweigen der Lämmer (The Silence of the Lambs, USA 1991, Jonathan Demme) Jodie Foster als junge FBI-Agentin sucht bei der Klärung eines Serienmordes Unterstützung bei einem inhaftierten Kannibalen: Nicht nur die Maske des Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) ist längst im popkulturellen Gedächtnis verankert. 1992 heimste Jonathan Demmes Thriller fünf Oscars in den Haupt­kategorien, darunter jene für die beiden Hauptdarsteller, ein. Bis 0.40, ATV 2

22.25 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt (The Man with the Golden Gun, GB/USA 1974, Guy Hamilton) In seinem zweiten Einsatz als James Bond trifft Roger Moore auf Dracula-Darsteller Christopher Lee. Für die obligatorische Exotik sorgen Dreh­orte wie Hongkong, Macau und Thailand. Bis 0.55, Kabel eins

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Somalia und Wasserknappheit Um das Überleben zwischen Terror und Jahrhundertdürre in Somalia, gelegen am Horn von Afrika, an einem der gefährlichsten Orte der Welt, geht es im ersten Beitrag. Danach untersucht das Weltjournal ab 23.00, wie die wichtigste Ressource auf unserem Planeten immer knapper wird, und geht der Frage, wem das Trinkwasser gehört. Bis 23.50, ORF 2