Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) werden sich auch bei vielen Personalentscheidungen nicht mehr einig. APA/GEORG HOCHMUTH

Dass die Stimmung in der türkis-grünen Regierungskoalition schon einmal besser war, wird derzeit vor allem bei Personalentscheidungen deutlich: Mehrere wichtige Positionen der Republik sind unbesetzt, weil sich die Parteien im Ministerrat nicht auf gemeinsame Besetzungsvorschläge einigen können.

Vor allem im Justizwesen sorgt das vermehrt für scharfe Kritik, es gibt aber auch andere Bereiche, in denen die Verantwortlichen seit Monaten oder gar Jahren auf Neubestellungen warten. DER STANDARD hat sich bei den jeweils zuständigen Ministerien nach dem aktuellen Stand erkundigt.

1. Bundesverwaltungsgericht

Wenn Behörden heikle Entscheidungen im Asylrecht oder Umweltrecht treffen, können sich Betroffene beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) beschweren. Seit Ende letzten Jahres ist die Spitze des größten Gerichts Österreichs allerdings unbesetzt. Die Oppositionsparteien sprechen von einem untragbaren Zustand, die Präsidenten der Oberlandesgerichte (OLG) zuletzt von einem "groben Missstand".

Eine hochrangig besetzte Personalkommission hat Anfang Februar einen Dreiervorschlag an die Bundesregierung übermittelt. An erster Stelle wurde Sabine Matejka gereiht, die Präsidentin der österreichischen Richtervereinigung und Vorsteherin des Bezirksgerichts Floridsdorf. Damit Matejka bestellt werden kann, bräuchte es aber einen gemeinsamen Vorschlag der Bundesregierung an den Bundespräsidenten.

Aus dem von den Grünen geführten Beamtenministerium heißt es dazu, dass man auf eine "positive Rückmeldung" des türkisen Koalitionspartners warte. Bislang dürfte die ÖVP blockieren, weil sie sich ihrerseits bei der Nachbesetzung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) von den Grünen blockiert sieht. Die Regierung betont, dass das BVwG dennoch handlungsfähig sei.

2. Bundeswettbewerbsbehörde

Gerade in Zeiten hoher Inflation und steigender Unternehmensgewinne kommt der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) eine besonders wichtige Funktion zu: Sie kontrolliert, ob Unternehmen geheime Absprachen treffen, und soll sicherstellen, dass der Wettbewerb reibungslos funktioniert. Nach dem Rücktritt des ehemaligen BWB-Chefs Theodor Thanner Ende 2021 wird die Behörde seit mittlerweile eineinhalb Jahren interimistisch von seiner Stellvertreterin Natalie Harsdorf-Borsch geführt.

Harsdorf-Borsch hatte sich auf den Posten beworben, ging aus dem Bewerbungsverfahren aber nur als Zweitgereihte hervor. An die erste Stelle kam Michael Sachs, Vizepräsident am BVwG und Favorit der ÖVP. Die Grünen wollen die Bestellung Sachs’ jedoch nicht akzeptieren, weil sie beim Auswahlverfahren des Wirtschaftsministeriums Ungereimtheiten orten, und favorisieren Harsdorf-Borsch, die seit Jahren in der Behörde arbeitet.

Aus dem von der ÖVP geführten Wirtschaftsministerium heißt es auf Anfrage des STANDARD, dass der Vorschlag für Sachs an die Grünen übermittelt wurde. "Die weiteren Schritte müssen jetzt in der Regierungskoordinierung geklärt werden."

3. Weisungsrat

In Österreich steht die Justizministerin an der Spitze der Staatsanwaltschaften. Um den Anschein politischer Einflussnahme abzuschwächen, bindet sie sich in dieser Funktion an die Empfehlungen des Weisungsrats, der in heiklen Verfahren aktiv wird – kürzlich etwa im Verfahren gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Allerdings kann sich die türkis-grüne Koalition nicht auf die neuen Mitglieder des Gremiums einigen, obwohl diese schon seit Beginn des Jahres im Amt sein sollten. Spießen dürfte es sich an Rechtsprofessor Alois Birklbauer, der Parteimitglied der SPÖ ist, was die ÖVP stört.

Aus dem von den Grünen geführten Justizministerium heißt es auf Anfrage des STANDARD, dass man mit Hochdruck an der Nachbesetzung des Gremiums arbeite. Bis dahin behalten die alten Mitglieder des Weisungsrats ihre Funktion.

4. Finanzmarktstabilitätsgremium

Die verschärften Regeln für die Vergabe von Immobilienkrediten werden politisch heiß diskutiert. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) fordern, dass die strengen Vorgaben gelockert werden.

Anstoßen könnte eine mögliche Reform das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG), das für die Kreditregeln verantwortlich zeichnet. Derzeit ist das Gremium aber nur in Ansätzen vorhanden und nicht beschlussfähig. Nur drei von zwölf Mandaten der beim Finanzministerium eingerichteten Institution wurden vom Ministerrat rechtzeitig nachbesetzt, wie DER STANDARD kürzlich berichtete.

Auf Anfrage heißt es, dass die Regierung das Ziel habe, bis zur nächsten Sitzung des FMSG am 2. Oktober alle offenen Nachbesetzungen vorzunehmen.

5. Alterssicherungskommission

Vorsitz: vakant. Das steht seit fast zwei Jahren im Mitgliederverzeichnis der Alterssicherungskommission im Sozialministerium. Die Aufgabe des Gremiums: Es soll die langfristige Stabilität des Pensionssystems im Auge behalten und in Berichten Empfehlungen an die Bundesregierung abgeben.

Obwohl die Kommission laut Fachleuten relativ zahnlos ist, weil sich die Regierung selten an ihre Empfehlungen hält, können sich Grüne und ÖVP offenbar nicht auf eine Nachfolge an der Spitze des Gremiums einigen.

Seitens des von den Grünen geführten Sozialministeriums heißt es, dass man für die Bestellung des Kommissionsvorsitzes die Zustimmung des türkisen Koalitionspartners benötige. Die Gespräche seien noch nicht abgeschlossen, die Alterssicherungskommission aber dennoch handlungsfähig. (Jakob Pflügl, Renate Graber, 25.7.2023)