Eine der Ausstellungen dieses Sommers ist jene der Künstlerin Isa Genzken in der Neuen Nationalgalerie in Berlin

Nofretete taucht in Isa Genzkens Ausstellung dreimal auf. Hier ganz cool. VG-Bild-Kunst

Als die deutsche Starkünstlerin Isa Genzken 2006 eine Ausstellung in der Wiener Secession hatte, waren Rollstühle und Gehhilfen ein wichtiges Leitmotiv. Dass etwas, worauf sich Menschen normalerweise stützen, für sich selbst stehen darf, ist an sich schon ein plausibler künstlerischer Eingriff, eine kluge Idee am Übergang von einem Readymade zu einer entwickelten Inszenierung.

Denn Genzken arbeitet mit den Dingen weiter, die sie auswählt und umwertet. Einer der Rollstühle, den sie mit Plastik zu einer seltsamen Art von Persönlichkeit sui generis drapiert hatte, taucht nun auch in der Berliner Nationalgalerie wieder auf, wo Isa Genzken vergangene Woche eine große Schau zu ihrem runden Geburtstag eröffnet hat: 75/75.

Konsequent offener Raum

75 Werke aus den Jahren 1977 bis 2023, also aus der hochproduktiven Lebenshälfte der 1948 geborenen Künstlerin. Der Glasbau von Mies van der Rohe ist dabei immer auch eine Herausforderung. Dass Genzken diese glänzend besteht, hat mit einem wichtigen Merkmal ihrer Arbeiten zu tun: Sie lässt sich gern von Assoziationen leiten, und das zeigt sich natürlich in einem konsequent offenen Raum, in dem alle Werke gleichzeitig zu sehen sind, ganz hervorragend.

Man kann in 75/75 durch die Zeiten flanieren, beginnend mit Arbeiten, in denen Genzken sich noch vom Minimalismus der 1960er-Jahre leiten und inspirieren ließ, bis zu der einfachen Souveränität einer Pink Rose (2016/2023), bei der sie der Illusion einer täuschend echten Reproduktion nur einen Effekt hinzufügt: Größe. Zu der verletzlichen roten Blüte auf dem schmalen Stängel muss man aufschauen, sie steht acht Meter hoch vor dem Haus. Man kann sich aber auch wie eine Flipperkugel von Werk zu Werk schleudern lassen, man kann dabei rätselhaften Gesetzen von Anziehung und Abstoßung folgen.

Es schaut etwas zurück

Die Werke von Genzken sind häufig ausdrücklich als Kippfiguren angelegt, zum Beispiel das Stück Flugzeugwand mit zwei Fenstern, das im Raum hängt, als wäre nur das dazugehörige Flugzeug verloren gegangen, der Flug aber noch im Gange. Allerdings ist die Wand bemalt, sodass die Arbeit auch Aspekte eines Gemäldes bekommt, und mit den beiden Gucklöchern hat sie auch Facetten einer Maske. Das, worauf man schaut, schaut plötzlich zurück.

Maske, Karneval, aber auch groteskes Ritual sind ohnehin Spuren, die Genzken immer wieder legt. Es gibt drei Nofreteten oder Nefertitis in 75/75, eines der berühmtesten Touristenziele in der Berliner Museumslandschaft taucht mehrfach in Variationen auf, einmal ganz cool einfach mit Sonnenbrille, einmal eher dystopisch mit einer Atemschutzmaske und entsprechenden Brillen, einmal fast naturbelassen als bunter Kopf. Und beim Hinausgehen gibt es dann sogar noch eine vierte Büste der ägyptischen Pharaonenfrau, dieses Mal ausdrücklich zum Betasten.

Angreifen nicht ratsam

Bei Genzken ist man ansonsten selten versucht, hinzugreifen, die Hand über eine kostbare Oberfläche streifen zu lassen. Das hat wiederum mit dem Aspekt des Erzählerischen zu tun: Man würde der Künstlerin ins Räderwerk greifen, würde man einen Finger hineinhalten.

In der Neuen Nationalgalerie kommt sie nun tatsächlich zu sich, auch mit ihrer Architekturkritik: New Buildings for Berlin heißt eine wichtige Serie, mit der sie nicht zuletzt auf die Sterilität vieler Zweckbauten in der deutschen Hauptstadt reagiert. Und zwar nicht mit Ornament, sondern mit einem Akzent auf ungewöhnliche Materialien und einfach auf die vielen Möglichkeiten, die auch im Funktionalismus noch stecken.

Ihre 75 Skulpturen erzählen davon, dass jede "Statue" zuerst einmal stehen und bestehen muss, dass mit dem Spielbein aber die großartigsten Verrenkungen und Entdeckungen möglich sind. (Bert Rebhandl, 26.7.,2023)