Eine ausgedehnte Mittagspause wäre an heißen Sommertagen sinnvoll, sagen Mediziner. Aber sogar in der Gewerkschaft hält man sie für nicht praxistauglich

An immer mehr Sommertagen hat es in Österreich mehr als 30 Grad. So ist es auch in Deutschland, wo man über eine Siesta, also eine ausgedehnte Mittagsruhe nach südeuropäischem Vorbild, diskutiert.

"Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten", sagte Johannes Nießen, der Vorsitzende des deutschen Bundesverbands der Amtsärzte. Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigt sich offen. "Siesta in der Hitze" sei "sicher für viele Berufe sinnvoll". Das sollten "aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst aushandeln".

Das Problem mit der Arbeit bei Hitze liegt auf der Hand: je höher die Temperaturen, umso mühseliger wird es für den menschlichen Körper. Die Arbeitsqualität sinkt, das Unfallrisiko steigt. Eine Grenze, ab der Arbeiten unzumutbar wird, ziehen Mediziner häufig bei 30 Grad. Die optimale Leistung wird aber bei 19 bis 23 Grad erbracht.

Eine Siesta von beispielsweise 12 bis 16 Uhr wäre aus medizinischer Sicht sinnvoll, wenn man in einer ungekühlten Umgebung arbeiten muss. Praktisch gibt es aber hohe Hürden. Getty Images/iStockphoto

Wirtschaftskammer gegen Siesta

In der Wirtschaftskammer will man in die deutsche Siesta-Diskussion nicht wirklich einsteigen. Eine Ausweitung der gesetzlichen Vorgaben "auf eine 'Siesta' an sehr heißen Tagen ist aus Sicht der WKO nicht notwendig", heißt es dort. Begründet wird das damit, dass es "selten so hohe Temperaturen wie in jenen südlichen Ländern" gebe und dass "freiwillige Vereinbarungen auf betrieblicher Ebene sehr gut" funktionierten. Außerdem würden Firmen bereits Maßnahmen wie Beschattung, Sonnenschutz und Kühlung setzen.

Auch in der Gewerkschaft hält man nichts von einer Siesta. "Wer den Montag in dieser Woche hernimmt, als es sechs Stunden lang mehr als 30 Grad hatte, hieße das sechs Stunden unbezahlte Arbeit. Das ist praxisfern sondergleichen", sagt FSG-Chef Josef Muchitsch zum STANDARD. Er denke auch an Pendlerinnen und Pendler. "Sollen Bauarbeiter stundenlang im heißen Container oder im Firmenbus warten?", fragt der oberste sozialdemokratische Gewerkschafter.

Schwer umsetzbar

Die Siesta hat in Österreich auch ein Imageproblem. Mit dem spanischen Wort verbinden viele wohl, dass mit Sombrero und Tacos im Schatten tachiniert wird. Dabei wären Ruhezeiten von beispielsweise 12 bis 16 Uhr an Hitzetagen aus arbeitsmedizinischer Sicht absolut sinnvoll.

Der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Med-Uni Wien sagte kürztlich auf Puls 24, die Arbeitswelt nicht den Temperaturen anzupassen sei in Österreich "ein jahrelanges Versäumnis". Eine Siesta sei aber schwierig umsetzbar, so Hutter: "Wir befinden uns in einem sehr komplexen Gesellschaftsgefüge. Es braucht Überlegungen, wie das gehen soll. Was macht man in vier Stunden Pause?"

FSG-Chef Josef Muchitsch fordert "hitzefrei" ab 30 Grad für Menschen, die draußen arbeiten müssen. Zu einer Siesta meint er: klingt gut, aber "praxisfern". APA/HELMUT FOHRINGER

Gewerkschaft fordert "Hitzefrei"

Muchitsch fordert deshalb etwas anderes, nämlich "eine gesetzliche Regelung 'Rechtsanspruch auf Hitzefrei' ab 30 Grad bei Arbeiten im Freien". Alternativ könne man laut ihm auch an Hitzetagen mit mehr als 30 Grad die Höchstarbeitszeit begrenzen.

Der FSG-Chef sagt, die Situation sei in Bezug auf die Hitze im Dienstleistungsbereich tendenziell besser als in der Industrie. In Produktionshallen von Holzwerken oder Fensterfabriken sei es häufig sehr heiß, nennt Muchitsch Beispiele.

In der Bauwirtschaft, aus der Muchitsch kommt, können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern ab 32,5 Grad freigeben. Bei Anwendung dieser – freiwilligen – Hitzeregelung bekommen Arbeitnehmer 60 Prozent des Entgelts. Laut der Gewerkschaft Bau-Holz kommt aber nur jeder vierte Bauarbeiter in diesen Genuss. Muchitsch sieht da noch viel Luft nach oben. (Lukas Kapeller, 26.7.2023)