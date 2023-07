Nicht nur die Palette an politischen Funktionen, sondern auch Grundstücksverkäufe bescheren dem Gemeindebundpräsidenten Riedl viel Kritik

Es ist eine langjährige Politikkarriere, die nur wenige im Land vorweisen können: Alfred Riedl ist Präsident des Gemeindebunds, einflussreicher ÖVP-Politiker,

Ex-Landtagsabgeordneter, Grafenwör­ther Bürgermeister und, wie nun vermehrt in der Öffentlichkeit bekannt wird, geschickter Immobilienhändler.

Gemeindebundpräsident Alfried Riedl ist mit Rücktrittsaufforderungen konfrontiert. IMAGO/Sepa-Media

Seit 33 Jahren steht Riedl an der Spitze seiner Heimatgemeinde. Doch aktuell sind die Zeiten für den gebürtigen Grafenwörther schwerer geworden. Riedls Mehrfachfunktionen sorgen seit längerem für mehr Stirnrunzeln als für Beachtung. Nicht nur zuletzt wegen eines Projekts in Grafenwörth: Dort entstehen 200 Ein- und Mehrfamilienhäuser, die sich um einen künstlichen Foliensee winden. Für besondere Brisanz sorgt der Blick auf einen ehemaligen Grundstückseigentümer: Alfred Riedl.

Noch brisanter wird es, wenn der Blick auf die vergangenen Umwidmungen fällt. Die ÖVP-Fraktion im Ort widmete neun Flächen, darunter vier Gründe von Riedl, von Grün- auf Bauland um. Der Preis stieg dadurch enorm. Und die Flächen wurden von Riedl weiterverkauft – eine Million Euro soll der Gemeindebund-Präsident dadurch verdient haben.

Recherchen der "Wiener Zeitung" legen nahe, dass weitere Flächen nach einem Riedls ähnlichen Schema gehandelt wurden. Der ÖVP-Politiker bestreitet, sein Insiderwissen als Bürgermeister für private Zwecke benutzt zu haben.

Kein Rütteln an Umwidmungen

An seiner jahrelang verteidigten Position hält er weiterhin fest: Gemeinden sollen autonom über Umwidmungen entscheiden können. Es ist ein Gesamtbild, das der 70-Jährige versucht geradezurücken. Riedl weiß sich als Politiker und studierter Wirtschaftstreuhänder zu inszenieren.

Erfahrung hat der dreifache Familienvater nicht nur in der Politik gesammelt. Bevor Riedl einst

als ÖVP-Vizeklubobmann und enger Vertrauter des Landeshauptmanns Erwin Pröll ohne viel Widerstand die niederösterreichische Politik bestimmte, war er Lehrer an einer Wiener Handelsakademie. Wenig später gründete er seine eigene Steuerberatungskanzlei.

Aber seit Wochen hagelt es Kritik, das ist für ihn neu. Ob seine Behauptung, er habe bei etwaigen Bauprojekten als Privatperson gehandelt, stimmt, wird sich weisen – auch, wie lange Riedl der Kritik an seiner Person standhält. 2025 stehen in Niederösterreich jedenfalls wieder Gemeinderatswahlen an. Bleibt Riedl bis dahin im Amt, entscheidet die Bevölkerung darüber, ob die Grundstück-Deals rechtens waren. (Max Stepan, 25.7.2023)