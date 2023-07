Die Beamten fanden den Leichnam im Kofferraum. Die Obduktion bestätigte am Dienstag, dass Tanja O. an einer unbehandelten Krebserkrankung verstarb. APA/TEAM FOTOKERSCHI / BAYER

Es war im Frühjahr 2015. Florian O. lud damals zur offiziellen Frühjahrseröffnung in seinen "Genussgarten" am Stadtrand von Linz. Der gelernte Koch aus Puchenau servierte den rund 250 Gästen frisch gekochte Biodinkelnudeln, geschwenkt in einem Käselaib. Darüber noch sein selbstgemachtes Tomatenpesto, verfeinert mit Zitronenbasilikum und Bärlauchknospen aus dem eigenen Garten. Als Nachspeise wurden durch den Bierteig gezogene Brennnesselspitzen kredenzt. Nichts deutete damals darauf hin, dass der alternative Wuschelkopf zum umstrittenen Fixstern im heimischen Schwurbiversum mutieren sollte.

Alle eingekocht

Der heute 39-Jährige hatte sich damals in der oberösterreichischen Bioszene durchaus einen Namen erkocht und ergartelt. Als "Einkoch" und selbsternannter "Pestokönig" verfügte Florian O. über begehrte Standplätze auf den wichtigen Märkten – unter anderem am Südbahnhofmarkt und am Linzer Hauptplatz. Dort verkaufte er erfolgreich Pestos, Chutneys, Senf, Marmeladen und eingelegte Raritäten aus dem eigenen Garten. Der Vater dreier Kinder galt stets als talentiert und fleißig.

Das Gartenprojekt startet Florian O. als gemeinnütziger Verein "Kunst- und Genuss-Kultur-Garten". Quasi als Gemeinschaftsprojekt für Garteninteressierte. Man wolle den Menschen "wieder die Abläufe der Natur näher bringen und zeigen, dass die Effizienz eines händisch betriebenen Gartens die Ernteergebnisse der konventionellen Landwirtschaft um ein Vielfaches übertrifft", erläutert O. damals in einem STANDARD-Gespräch.

So weit, so unauffällig. Naturverbunden, durchaus esoterisch angehaucht. "Sortenreine" Pflanzen, die Saat nach den Mondphasen ausgebracht, das Einkochen muss im "Kreislauf der Jahreszeiten" geschehen. Gemeinsam mit seiner Frau Tanja bietet Florian O. spezielle Heilkräutergartenwanderungen an. Von einer Radikalisierung ist zu diesem Zeitpunkt nichts zu bemerken.

Doch der heile Ökoboden beginnt mit März 2020 massiv zu bröckeln. Die Corona-Welle hat das Land fest im Griff. Und die Ansichten von Florian O. werden zunehmend radikaler. Die Weigerung, Masken zu tragen, hat die Folge, dass O. seine Standplätze auf den Märkten verliert. Doch der Fokus des jungen Mannes liegt ohnehin längst woanders.

Mehr und mehr driftet Florian O. zunächst in die Staatsverweigererszene ab – und wird zum Hauptorganisator und -redner bei den Demos gegen die Corona-Maßnahmen in Linz. "Naturferne und verirrte Forschung hat die Herrschaft über die edle Wissenschaft der Heilkunde gewonnen. Wir werden die Deutungshoheit zurückerobern." Oder: "Impfungen und Chips sind nur ein Teil der Matrix der dunklen Mächte. Wir müssen auch die anderen aufdecken", tönt es nun aus dem Mund des jungen Mannes. Manchmal ist der Grat zwischen Einkocher und Einpeitscher eben ein schmaler.

Immer öfter gerät Florian O. mit dem Gesetz in Konflikt. Es hagelt Anzeigen nach dem Covid-Maßnahmengesetz. Etwa als der gestrauchelte Koch im Lockdown zur großen Gartenparty lädt. Und mit unangenehmer Regelmäßigkeit positioniert sich der 39-Jährige am rechten Rand, vergleicht die Corona-Maßnahmen öffentlich mit dem Holocaust.

Am 16. März 2022 wird Florian O. wegen Verleumdung, falscher Beweisaussage, übler Nachrede, Beleidigung und Fälschung eines Beweismittels zu zwölf Monaten Haft, davon vier unbedingt, verurteilt. Nach drei Monaten folgt die Entlassung. Florian O. taucht unter – und erscheint am 31. August 2022 auch nicht zu einem Verfahren gegen ihn nach dem Verbotsgesetz.

Sterben unter freiem Himmel

Privat zeichnet sich eine Tragödie ab: Bei Tanja O. wird im April dieses Jahres Brustkrebs diagnostiziert. Florian O. lebt zu diesem Zeitpunkt nicht bei seiner Familie, man entscheidet sich aber trotzdem gemeinsam gegen eine schulmedizinische Behandlung und setzt auf die "Germanische Neue Medizin" des umstrittenen und bereits verstorbenen deutschen Arztes Ryke Geerd Hamer.

Die alternativen Behandlungsmethoden helfen nicht. Tanja O. geht es immer schlechter. Am vergangenen Sonntag liegt die 38-Jährige schließlich im Sterben. Florian O. fährt zu seiner Familie und bringt seine Frau in den gemeinsamen Garten. Sie soll unter freiem Himmel sterben.

Als die junge Frau tot ist, wickelt Florian O. den Leichnam in Leintücher und legt ihn in den Kofferraum seines blauen Mazda 3. Die Fahrt gemeinsam mit den drei Kindern und der toten Ehefrau endet in den Abendstunden im Zuge einer Polizeikontrolle.

Florian O. sitzt nun in U-Haft – aufgrund der Vergehen nach dem Verbotsgesetz. Außerdem wird gegen den einstigen Kräuterguru wegen Störung der Totenruhe und wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt.

Die Beamten fanden den Leichnam im Kofferraum. Die Obduktion bestätigte am Dienstag, dass Tanja O. an einer unbehandelten Krebserkrankung verstarb. (Markus Rohrhofer, 25.07.2023)