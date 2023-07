Soziologe zu "Rammstein" in der "ZiB 3": Der Skandal ist nicht vorbei, 937.000 sahen ORF-"Liebesg’schichten und Heiratssachen"

Hier sind die Mediennews vom Dienstag:

"Deutsches Haus"-Autorin Annette Hess: "Die Serienblase ist geplatzt" - Serienboom "war in Wahrheit ein Schneeballsystem, wir haben uns alle dem Rausch der Goldgräberstimmung hingegeben"

"Ich finde schon interessant, dass das nicht mal jemand durchgerechnet hat": Autorin Annette Hess über den Serienboom der vergangenen Jahre. @ferrancasanova

Bablers "sozialistische Wiederbetätigung" für Presserat in Ordnung - Presserat übt Kritik an Christian Ortners Formulierung in seinem "Presse"-Gastkommentar, sieht aber keinen medienethischen Verstoß

Soziologe zu "Rammstein" in der "ZiB 3": Der Skandal ist nicht vorbei - Musik-Soziologe Rainer Prokop äußert sich am Montagabend auf ORF 2 zu den geplanten Rammstein-Konzerten in Wien

937.000 sahen ORF-"Liebesg’schichten und Heiratssachen" - Die dritte Folge der Reihe erreichte in der Zielgruppe ab 12 Jahren den besten Marktanteil seit dem Jahr 2016

Deutscher Journalisten-Verband: AfD-Fernsehsender wäre "gesetzeswidrig" - AfD-Kreisvorstand fordert die Einrichtung eines "AfD-freundlichen TV-Senders" vor der Bundestagswahl 2025

Sky verpflichtet Julian Baumgartlinger als Experten - Der ehemalige ÖFB-Kapitän wird die Spiele der Bundesliga und der Champions League analysieren

Robert Palfrader als Kommissar, "Matador" - TV-Tipps für Dienstag - "Universum" über die Wachau, Sommerspecial von "Willkommen Österreich", "Kreuz und quer" über Liebesfragen und "Queertopia". Mit Radiotipps

