Mit Axt und Kettensäge geht es wortwörtlich auf Stock und Stein den Berg hinab. Ernst Rieger ist auf einer Mission. Er sucht den Baum, den eine Wandergruppe seiner Alpenvereinssektion gemeldet hat. Er hänge lose über einem Weg, könnte fallen. Rieger, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Alpenvereins und langjähriger Bergführer, ist einer der Menschen, die die Folgen des Klimawandels in den Bergen hautnah erleben – und Wandernde vor Gefahren bewahren. Jetzt steigt er über einen unbefestigten Weg bei einem Gebirgsbach, um den Weg Richtung Sonnblickgletscher in Salzburg zu sichern.

Am Fuße des Sonnblicks nun eine Warnung: Gute Ausrüstung ist erforderlich. Melanie Raidl

Der mehr als 3.000 Meter hohe vergletscherte Berg nahe des Großglockners ist mit der Klimakrise für Bergsteigerinnen und Bergsteiger gefährlicher geworden. Einsätze wie diese gebe es immer häufiger, sagt Rieger, während er die Serpentinen in seinem Caddy hinaufkurvt. Immer häufiger würden Felse stürzen, weiter oben wiederum Gletscherspalten aufgehen.

Der Klimastatusbericht 2022 des Alpenvereins warnte bereits im Mai vor den Folgen des Gletscherschwunds: "Der drastische Rückgang der Gletscher sowie der Rückgang des Permafrostes führen zu einer Zunahme der Häufigkeit und Größe von gravitativen Naturprozessen." Allen voran stünden Steinschläge, Fels- und Bergstürze, Eisbrüche sowie Murenabgänge. Berechnungen vom Kitzsteinhorn untermauern den Bericht. Durch den aktuellen Gletscherrückgang freigelegte Felswandbereiche zeigten dort seit 2011 eine rund achtmal höhere Aktivität als Felswandbereiche, die vom aktuellen Gletscherrückgang nicht beeinflusst wurden.

"Hier fehlt der Schnee mittlerweile schon Anfang oder Mitte des Sommers", sagt Rieger mit Blick Richtung Gipfel des Sonnblicks aus dem Auto. Er ist selbst 50 Jahre lang Bergsteiger, 40 davon Bergführer. Früher, sagt er, gab es das ganze Jahr über festen Schnee am Berg. Wird die Schneeauflage geringer, können Bergsteiger plötzlich durch die dünnen Schneedecken in eine Spalte des Gletschers stürzen. Ohne Steigeisen und Seil seien die Wege auf den Sonnblick oder Großglockner undenkbar. Vor kurzem stellte Rieger beim Start des Weges Richtung Sonnblick eine Tafel auf: Wer auf den Sonnblick geht, braucht unbedingt eine Kletterausrüstung und Steigeisen.

Ernst Rieger sucht nach dem Weg, den er für Wandernde reparieren soll. Melanie Raidl

"Auf dem Gletscher gibt es keinen markierten Weg", sagt Rieger. "Keiner würde dafür die Verantwortung nehmen." Vor allem erfahrene Bergführende stünden vor der Herausforderung, immer mehr neue Wege zu erschließen. Teils würden sie noch vor dem Start von einer Hütte zu einem Gipfel frühmorgens erkunden, wohin sie ausweichen müssten. Dort, wo Eis bereits ganz abgeschmolzen ist, drohen Felsen und Steine zu stürzen. Dort, wo noch Eis liegt, wiederum die nicht sichtbaren Gletscherspalten.

Veränderte Niederschläge

Vor 40 Jahren war er für die Glocknerbesteigung viel wärmer gekleidet, erzählt er. Heute merke er, wie sich die Niederschläge verändert haben. "85 Prozent der Niederschläge waren knapp unterhalb des Gipfels des Großglockners im Sommer Schnee", sagt der Bergexperte. "Jetzt sind es 85 Prozent Regen." Starkniederschläge waschen Steine aus, der Sand unter ihnen lockert sie, die Steine rollen oder fallen den Berg hinunter. Szenarien wie diese gibt es immer mehr.

Rieger bremst auf einer Plattform des Weges in einer Kurve. Mit Kettensäge und Axt geht es querfeldein über den Bach. Dann zeigt er auf eine rissige Felswand, etwa 30 Meter entfernt. "Man sieht, dass hier gerade erst ein frischer Felssturz passiert ist." Ein großer Teil der Wand ist dunkel und verwittert, weiter unten glänzt sie jedoch hellbraun – ein Teil ist kürzlich herausgebrochen. "Hier mussten wir den Weg umleiten und neu gestalten."

An diesem Tag stellt sich die Meldung der Wandergruppe zu dem umgestürzten Baum als ungefährlich heraus. Rieger findet den Baum kurz nach dem Bach. "Dieser hängt aber noch ganz fest in den Wurzeln fest." Manchmal handle es sich eben um "Fehlalarm". Wichtig sei aber, betont Rieger, dass Wanderer und Bergsteigende aufmerksam blieben und lieber zu viel als zu wenig melden.

Felsstürze sind ein Symptom des Klimawandels in den Bergen. Melanie Raidl

In Österreich gibt es 195 Alpenvereinssektionen, viele davon haben eine eigene Berghütte. Die Sektionen sind für die Wege verantwortlich, die zu diesen hinaufführen. Dieses Jahr etwa richtete Rieger mit einer Gruppe den Weg vom Glocknerhaus bis zur Salmhütte, ein Teilstück bis zum Gipfel des Glockners. Teilweise war der Weg durch die Niederschläge so ausgewaschen und die Steine so stark in Bewegung, dass er nicht mehr sicher begehbar war. Rieger und sein Team füllten die Wege mit neuem Erdreich.

Hochalpin lauern neue Gefahren

Worauf sich Bergsteiger in den hochalpinen Gebieten rund um den Großglockner einstellen müssen, ist auch das rutschende Eis durch den schmelzenden Permafrost. Es ist die Schicht unter dem Schnee, die wegrutschen und vieles mit sich reißen kann. Durch die immer höheren Temperaturen wird der eisige Boden immer instabiler.

Der ehemalige Obmann des Alpenvereins der Sektion Mölltal, Peter Suntinger, erzählt Gästen jeden Montagabend im Tourismusinfo-Haus in Heiligenblut, dem Haus der Steinböcke, worauf sie achten müssen. "Die Häufung an Steinschlägen ist auf jeden Fall zu spüren", erzählt er dem STANDARD. Gruppen sollten darauf achten, sehr früh zu starten, um wärmere Temperaturen zu vermeiden. Über die Pasterze, den Gletscher am Großglockner, gehe er gar nicht mehr, zu hoch ist die Gefahr für Steinschläge und Felsstürze. Das Eisleitl, ein Weg kurz vor dem Glocknergipfel, spalte sich immer mehr, erzählt Suntinger. Es müsse mehr geklettert werden, es werde steiler und es müsse auf Felswege ausgewichen werden. Das wiederum erfordert immer mehr Erfahrung, sagt Suntinger.

Ehrenamtliches Alpenvereinsmitglied Rieger findet Hoffnung in der immer besser werdenden Ausrüstung, die es für Sportlerinnen und Sportler gibt. Außerdem gebe es Kurse zu Rettungsmethoden für Bergsteigende. Trotzdem, appelliert er, sollte jeder zurückstecken und Respekt vor dem Berg bewahren. "Man hat nichts dagegen, wenn sich Menschen natürlich bewegen", sagt Rieger. Vor allem aber durch neue Geräte und Technologien würden viele das Gespür für die Natur verlieren. (Melanie Raidl, 29.7.2023)