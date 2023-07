Seit dem 11. Juli wurden bereits drei Boote von Orcas (Symbolbild) beschädigt. AP/Brian Gisborne

Palma de Mallorca – Teilnehmer der diesjährigen Mallorca-Segelregatta Copa del Rey sind schon zum dritten Mal von Orcas attackiert worden. Das Boot Tiro aus Portugal sei vor der Einfahrt in die Straße von Gibraltar von zwei dieser Meeressäuger angegriffen worden, sagte Skipper Nuno Vasco Barreto dem Fachportal "Gaceta Náutica". Der Vorfall ereignete sich demnach am Freitag vor der südspanischen Küstengemeinde Barbate, wurde aber erst jetzt bekannt.

Das dabei zerstörte Steuerruder werde derzeit in Valencia repariert, hieß es. Wie bei den zwei ersten Zwischenfällen wurden das Boot attackiert, als es auf dem Weg nach Mallorca war, um an der Copa del Rey, dem "Königspokal", teilzunehmen. Die Regatta vor der Mittelmeerinsel beginnt am Samstag. An dem Wettbewerb nimmt in der Regel auch Spaniens König Felipe VI. (55) mit seinem Boot teil.

Immer mehr Orca-Attacken vor Spanien und Portugal

Seit Monaten häufen sich Berichte über Orca-Attacken vor den Küsten Spaniens und Portugals. Nach Aufzeichnungen der Organisation GT Orca Atlántica (GTOA) ereignen sie sich vor allem an der Straße von Gibraltar. Dort hatte sich am 11. Juli auch der erste diesjährige Angriff auf einen Teilnehmer der Mallorca-Regatta ereignet. Das Boot Corsario wurde dabei erheblich beschädigt. Neun Tage später wurde das Segelboot Kapote III Opfer eines solchen Zwischenfalls.

Obwohl stets von "Attacken" die Rede ist, sprechen Forscher lieber von "Interaktionen", da man nicht den genauen Grund dieser Zwischenfälle kenne. Einige, wie der Präsident der Umweltschutz-Organisation Circe, Renaud de Stephanis, sind davon überzeugt, dass die Tiere, die auch Schwert- oder Killerwale genannt werden, nur spielen wollen.

GTOA-Biologe Alfredo López meint unterdessen, es könne sich auch um die Reaktion auf ein negatives Erlebnis mit einem Schiff handeln. Möglich sei aber auch, dass die hochintelligenten Tiere aus der Familie der Delfine für sich einfach "etwas Neues erfunden" hätten. (APA, 25.7.2023)