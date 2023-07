Zuvor kam es zu einem schweren Hagelwetter in der Kärntner Gemeinde Feld am See im Bezirk Villach-Land. Verletzt wurde niemand

Heftige Unwetter wüteten vergangene Woche im Kärntner Bezirk Völkermarkt. APA/GERD EGGENBERGER

Feld am See – Nach einem schweren Hagelwetter kam es am Dienstagnachmittag in der Kärntner Gemeinde Feld am See See (Bezirk Villach-Land) zu mehreren Murenabgängen beim Afritzer See und im Bereich der Gemeindestraße nach Hinterrauth. Mehrere Häuser der Ortschaft Hinterrauth mussten evakuiert und die B98, die Millstätter Straße, sowie die Gemeindestraße nach Hinterrauth für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Die B98 bleibt bis zum Ende der Aufräumarbeiten bis auf Weiteres gesperrt, teilte die Polizei in Kärnten mit. Verletzt wurde bei dem Unwetter niemand. (APA, 26.7.2023)